Ne boste verjeli, kako hitro je drvel voznik mopeda v Novem mestu! Mladoletnika čaka visoka kazen (FOTO)

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Novem mestu opazili voznika mopeda, ki je vozil z večjo hitrostjo od dovoljene. Zaradi suma, da so na mopedu opravljene nedovoljene predelave, so odredili izredni tehnični pregled.

V okolici Ormoža so mariborski policisti obravnavali voznika mopeda, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,82 mg/l). Odredili so mu pridržanje.

Ugotovljeno je bilo, da moped dosega hitrost 99,3 km/h namesto konstrukcijsko določene hitrosti 25 km/h, prav tako je bilo ugotovljenih še več drugih nepravilnosti. Moped so mladoletniku zasegli in zaradi kršitev Zakona o motornih vozilih na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za ugotovljene kršitve je določena globa v višini 900 evrov.

Več obvestil občanov, ki jih je motila prehitra in objestna vožnja voznikov mopedov in e-skirojev

Policisti PU Novo mesto bodo nadaljevali s poostrenimi kontrolami voznikov mopedov in e-skirojev in ugotavljali nedovoljene predelave in druge kršitve. V zadnjem obdobju so namreč prejeli več obvestil občanov, ki jih je motila prehitra in objestna vožnja voznikov mopedov in e-skirojev. Pri kontroli policisti uporabljajo tudi prenosno napravo, s katero ugotavljajo nedovoljene predelave oziroma ali moped ali e-skiro dosega večje hitrosti od dovoljene in konstrukcijsko določene. Odrejajo tudi izredne tehnične preglede.

Vsem lastnikom in voznikom mopedov svetujejo, da upoštevajo cestno prometne predpise, da vozil ne predelujejo, saj na ta način poslabšajo varnostne in okoljevarstvene lastnosti. Tako predelana vozila niso nevarna le za voznike, ampak predstavljajo nevarnost tudi za ostale udeležence v prometu.

FOTO: Arhiv Pu Nm

Motorno vozilo policisti lahko zasežejo tudi, če kršitelj ni lastnik vozila. Zasežene vozila se hranijo pri sodnih izvršiteljih oziroma pooblaščenih izvajalcih hrambe. Zaseženo vozilo policija z obdolžilnim predlogom preda sodišču, ki v nadaljevanju odloča o zaseženem motornem vozilu in stroških postopka.