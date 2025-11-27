Ne boste verjeli, kako nevarne voznike so ustavili policisti! Eden je bil zadet že ob devetih zjutraj

Koprski prometni policisti so v sredo nekaj minut pred deveto jutranjo uro v Dekanih ustavili osebni avto, ki ga je vozil 37-letni državljan Bolgarije. V postopku so policisti ugotovili, da ima Bolgar na avtomobilu nameščene registrske tablice drugega vozila, prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi slednjega so mu vozilo tudi zasegli. Odredili so mu še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Zoper 37-letnika bodo policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Okrog 17. ure so na to koprski prometni policisti ustavili še osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni Koprčan. Tudi njemu so odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil prav tako pozitiven na kokain, zaradi česar so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Tudi zanj sledi obdolžilni predlog.

V noči na četrtek, ob 01.15, so bili policisti Policijske uprave (PU) Koper napoteni proti Lokvi, kjer se je zgodila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 43-letna ženska, doma iz okolice Divače, vozila iz Lipice proti Divači in v blagem levem ovinku zapeljala desno izven vozišča, kjer je bočno trčila v drevo. »Po trčenju je vozilo odbilo in zavrtelo nazaj na vozišče, tako da se je ustavilo na nasprotnem smernem vozišču,« so podrobnosti nezgode opisali na PU Koper. Možje postave so vozniki odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka kar 0,74 miligrama alkohola, zato so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi povzročitve prometne nesreče so ji izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo zoper njo podan obdolžilni predlog.