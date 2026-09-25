Ne boste verjeli, koliko bakra je prevažal Romun! Nato je hotel še podkupiti policiste

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v sredo ob 10.30 med nadzorom cestnega prometa na regionalni cesti na območju Rebernic v občini Vipava ustavili in kontrolirali 49-letnega državljana Romunije, ki je v smeri naselja Razdrto vozil kombi bolgarskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, Pri nadaljnjem postopku so ugotovili, da je v tovornem delu kombija prevažal večjo količino bakra. Po nestrokovni oceni ga je bilo kar okrog 1500 kilogramov! Romunski voznik zanj ni imel ustrezne dokumentacije, ker policisti niso mogli ugotoviti, od kod mu ves ta baker, je obstajal sum, da je bil ukraden v sosednji Italiji.

»Policisti so 49-letniku kombi in bakreno pločevino zasegli zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajanje drugih nujnih preiskovalnih dejanj, s katerimi ugotavljajo okoliščine izvora bakrene pločevine ter morebitno povezanost z izvršitvijo kaznivega dejanja. Na pristojno državno tožilstvo je bila podana tudi pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave pri osumljencu in kombiju, ki ga je vozil,« je ob tem še sporočil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik, ki je dodal, naši policisti pri preiskavi omenjenega primera sodelujejo tudi z italijanskimi varnostnimi organi, novogoriški kriminalisti pa preverjajo tudi morebitne povezave osumljenca s kaznivimi dejanji v drugih evropskih državah.

Hotel jih je podkupiti

Prevažanje domnevno ukradenega bakra pa ni edini greh 49-letnega Romuna. Kot je še sporočil Božnik, je moški policistom ob predaji osebnih dokumentov in dokumentov vozila izročil tudi bankovec. Kolikšne vrednosti, s PU Nova Gorica niso sporočili, so pa policisti bankovec zasegli, ker so dejanje prepoznali kot poskus vplivanja na izvedbo uradnega dejanja, pa 49-letnika novogoriški kriminalisti zdaj obravnavajo še zaradi suma kaznivega dejanja dajanja podkupnine. 49-letnemu osumljencu je bila včeraj dopoldne prostost in odrejeno mu je bilo pridržanje v policijskih prostorih, nato so ga s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja in utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dajanje podkupnine privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper osumljenega po zaslišanju odredil sodni pripor.

Prijavite sum korupcijskih ravnanj

Odkrivanje in preiskovanje korupcije policija uvršča v eno od temeljnih prioritet dela in ima do nje ničelno toleranco, ob tem sporočajo s Policije. »Pri korupcijskih kaznivih dejanjih so lahko kazensko odgovorni tako tisti, ki podkupnino obljubijo, dajejo, kot tisti, ki jo sprejemajo. Ker se tovrstna kazniva dejanja pogosto izvršujejo brez neposrednih prič in v okoliščinah, ko udeleženci nimajo interesa po njihovem razkritju, je pri njihovem odkrivanju pomembno tudi sodelovanje občanov,« dodaja Dean Božnik.

Policija zato poziva vse, ki imajo informacije o morebitnih korupcijskih kaznivih dejanjih ali drugih sumljivih ravnanjih, da jih prijavijo. Prijavo lahko podajo na policijski enoti, v nujnih primerih na interventno številko 113, anonimno pa na telefonsko številko 080 1200 ali prek anonimne elektronske prijave. Policija omogoča tudi anonimno elektronsko prijavo kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti.