Ne boste verjeli, koliko promilov alkohola je imel voznik na Dolenjskem

Novomeški policisti poročajo o več pijanih voznikih. Tako so v ponedeljek nekaj po 20. uri bili obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti pri kraju Verdun. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola (2 g/kg). O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegi vozil

Med opravljanjem nalog na območju Cerkelj ob Krki so policisti nekaj pred 14. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 807. Ugotovili so, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so v noči na 16. 12. na Kandijski cesti kontrolirali voznico osebnega avtomobila Renault clio. 23-letni kršiteljici, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so preprečili nadaljnjo vožnjo, ji zasegli avtomobil in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Danes nekaj pred 5. uro so brežiški policisti v Brežicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. 47-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvi cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.