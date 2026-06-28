Ne boste verjeli, za koliko je 20-letnik v Sloveniji prekoračil hitrost (FOTO)

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so gorenjski prometniki danes okoli 8.30 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Lesce-Lipce, izmerili močno previsoko hitrost državljana Avstrije. Ta je z avtomobilom vozil s hitrostjo 203 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Najvišjo dovoljeno hitrost je ta 20-letni voznik začetnik tako prekoračil za kar 93 km/h.

»Policisti so ga ustavili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter mu odredili pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v takojšnji postopek k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča, ki je zoper njega izrekla globo v znesku 1.200 evrov in 9 kazenskih točk ter ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije za dobo šestih mesecev,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Nadaljevali bodo poostrene nadzore

Obenem so napovedali, da bodo poostrene nadzore spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. Želijo namreč dvigniti stopnjo pričakovanja med kršitelji z zavedanjem, da bodo ob storitvi prekrška kontrolirani in ustrezno sankcionirani. Želijo doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti ter upošteval prometna pravila.