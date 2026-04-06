Ne boste verjeli, zakaj uporabnici ne dovolijo preklicati RTV prispevka

Na spletnem forumu Reddit se je oglasila ogorčena in nemalo razburjena Slovenka, ki je želela preklicati plačilo RTV prispevka, a je naletela na več kot močan odpor s strani nacionalne radiotelevizije. »Po pošti sem poslala odjavo, podpis sem šla overit na upravno enoto,« je zapisala anonimna gospa ter dodala, da ji plačila sicer obveznega prispevka ni uspelo preklicati.

Razlog? »Seznanjamo vas, da ste na obrazcu navedli, da imate elektronski naslov. Za napravo, ki omogoča sprejem televizijskih programov, se poleg klasičnega TV sprejemnika štejeta tudi računalnik in mobilna naprava z internetnim dostopom. Vašega odjavnega obrazca ne moremo upoštevati, saj napravo, ki šteje kot RTV sprejemnik, imate,« se je glasila pisna utemeljitev odgovorne službe, ki na RTV Slovenija skrbi za prispevke. Pod objavo so se vsuli ogorčeni komentarji državljanov, ki so v preteklosti prav tako neuspešno poskušali preklicati plačevanje prispevka, eden od njih je zapisal, da se je preselil v tujino, zato je moral v Sloveniji vse odpovedati in preklicati, vključno z RTV prispevkom, prav s slednjim pa je imel precej preglavic. »Je zelo težko in težijo do konca,« je dodal. Zgodba drugega je še bolj neverjetna: »Kolega ima podjetje, ima tovornjake, ki vsi vozijo v tujini. Vozijo jih tuji državljani. A vendar mora za vsako vozilo plačevat RTV prispevek, ker je v njem radio. Dokler mi ni pokazal položnice za 150 evrov mesečno, mu sploh nisem verjel.«

V Zakonu o radioteleviziji Slovenija je sicer v 31. členu opredeljeno, da mora RTV prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti plačevati »kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija«, šteje pa se, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, »ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec oziroma plačnica ali plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave«. Plačila pa so po 32. členu zgoraj omenjenega zakona opravičeni: »socialno ogroženi (prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke), invalidi s stoodstotno telesno okvaro, invalidi z manj kot stoodstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, osebe, ki so trajno izgubile sluh, vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialnovarstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali učnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma pacientov ter diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.

Kljub temu da zgoraj omenjena spletna uporabnica najverjetneje ne spada v nobeno od omenjenih skupin, v objavi na forumu tega vsaj ni omenila, pa v oči bode predvsem odgovor RTV, da plačila prispevka ne more odpovedati, ker da obstoj elektronskega naslova dokazuje, da ima doma ena od naprav, ki omogoča ogled RTV programov, torej mobilnik z dostopom do interneta ali računalnik. To pa seveda ni nujno res. Čeprav si je težko predstavljati, da v današnjem času kdo ne bi imel vsaj pametnega telefona, se mnogi v poplavi informacij želijo vsaj doma nekoliko izpreči, prav tako mnogi ne želijo biti več na voljo vsem ves dan vsak dan, zato se vračajo k bolj analognemu načinu življenja, vsaj za domačimi štirimi stenami. Tistim, ki stremijo k bolj mirnemu življenju, si torej ni težko predstavljati življenja, v katerem doma ni prostora za televizijske sprejemnike, pametne telefone in internet, morajo pa kljub temu imeti elektronski naslov, denimo v službene namene.

Vprašanja o tem, kako lahko obstoj elektronskega naslova povezujejo z lastništvom naprave, preko katere je mogoče spremljati RTV program, smo naslovili tudi na nacionalno radiotelevizijo, objavili jih bomo takoj, ko jih dobimo.

