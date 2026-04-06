OGORČENA SLOVENKA

Ne boste verjeli, zakaj uporabnici ne dovolijo preklicati RTV prispevka

Prispevek morajo sicer plačevati vsi, ki so registrirani kot odjemalci električne energije, z nekaterimi izjemami.
Prispevek morajo sicer plačevati vsi, ki so registrirani kot odjemalci električne energije, z nekaterimi izjemami. FOTO: Leon Vidic
Prispevek morajo sicer plačevati vsi, ki so registrirani kot odjemalci električne energije, z nekaterimi izjemami. FOTO: Leon Vidic
B. K. P.
 6. 4. 2026 | 05:32
Na spletnem forumu Reddit se je oglasila ogorčena in nemalo razburjena Slovenka, ki je želela preklicati plačilo RTV prispevka, a je naletela na več kot močan odpor s strani nacionalne radiotelevizije. »Po pošti sem poslala odjavo, podpis sem šla overit na upravno enoto,« je zapisala anonimna gospa ter dodala, da ji plačila sicer obveznega prispevka ni uspelo preklicati.

image_alt
To je bralko Lauro zmotilo na Televiziji Slovenija: Občasno se to zgodi tudi pri slovensko govorečih ljudeh

Razlog? »Seznanjamo vas, da ste na obrazcu navedli, da imate elektronski naslov. Za napravo, ki omogoča sprejem televizijskih programov, se poleg klasičnega TV sprejemnika štejeta tudi računalnik in mobilna naprava z internetnim dostopom. Vašega odjavnega obrazca ne moremo upoštevati, saj napravo, ki šteje kot RTV sprejemnik, imate,« se je glasila pisna utemeljitev odgovorne službe, ki na RTV Slovenija skrbi za prispevke. Pod objavo so se vsuli ogorčeni komentarji državljanov, ki so v preteklosti prav tako neuspešno poskušali preklicati plačevanje prispevka, eden od njih je zapisal, da se je preselil v tujino, zato je moral v Sloveniji vse odpovedati in preklicati, vključno z RTV prispevkom, prav s slednjim pa je imel precej preglavic. »Je zelo težko in težijo do konca,« je dodal. Zgodba drugega je še bolj neverjetna: »Kolega ima podjetje, ima tovornjake, ki vsi vozijo v tujini. Vozijo jih tuji državljani. A vendar mora za vsako vozilo plačevat RTV prispevek, ker je v njem radio. Dokler mi ni pokazal položnice za 150 evrov mesečno, mu sploh nisem verjel.«

Vašega odjavnega obrazca ne moremo upoštevati, saj napravo, ki šteje kot RTV sprejemnik, imate.

V Zakonu o radioteleviziji Slovenija je sicer v 31. členu opredeljeno, da mora RTV prispevek za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti plačevati »kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik oziroma drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija«, šteje pa se, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, »ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec oziroma plačnica ali plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave«. Plačila pa so po 32. členu zgoraj omenjenega zakona opravičeni: »socialno ogroženi (prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke), invalidi s stoodstotno telesno okvaro, invalidi z manj kot stoodstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, osebe, ki so trajno izgubile sluh, vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialnovarstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali učnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma pacientov ter diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.

Šteje se, da ima sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, »ki je registrirana kot odjemalka ali odjemalec oziroma plačnica ali plačnik električne energije v javnem električnem omrežju«.

Kljub temu da zgoraj omenjena spletna uporabnica najverjetneje ne spada v nobeno od omenjenih skupin, v objavi na forumu tega vsaj ni omenila, pa v oči bode predvsem odgovor RTV, da plačila prispevka ne more odpovedati, ker da obstoj elektronskega naslova dokazuje, da ima doma ena od naprav, ki omogoča ogled RTV programov, torej mobilnik z dostopom do interneta ali računalnik. To pa seveda ni nujno res. Čeprav si je težko predstavljati, da v današnjem času kdo ne bi imel vsaj pametnega telefona, se mnogi v poplavi informacij želijo vsaj doma nekoliko izpreči, prav tako mnogi ne želijo biti več na voljo vsem ves dan vsak dan, zato se vračajo k bolj analognemu načinu življenja, vsaj za domačimi štirimi stenami. Tistim, ki stremijo k bolj mirnemu življenju, si torej ni težko predstavljati življenja, v katerem doma ni prostora za televizijske sprejemnike, pametne telefone in internet, morajo pa kljub temu imeti elektronski naslov, denimo v službene namene.

FOTO: Fs-stock/getty images
FOTO: Fs-stock/getty images

Vprašanja o tem, kako lahko obstoj elektronskega naslova povezujejo z lastništvom naprave, preko katere je mogoče spremljati RTV program, smo naslovili tudi na nacionalno radiotelevizijo, objavili jih bomo takoj, ko jih dobimo.

Ste imeli tudi vi težave pri odjavi RTV prispevka? Vaše zgodbe in izkušnje nam lahko sporočite preko spodnjega obrazca.

OGORČENA SLOVENKA

IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
