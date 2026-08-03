  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBČINA GORJE

Kar dva ugriza kač danes in to na podobnem mestu! Obe osebi so takoj prepeljali v UKC Ljubljana

Ugriza sta se zgodila v bližini Blejske koče na Lipanci. Tam je že včeraj enega planinca ugriznila kača.
Včeraj je najverjetneje ugriznil modras. FOTO: Modic Igor
Včeraj je najverjetneje ugriznil modras. FOTO: Modic Igor
M. J.
 3. 8. 2026 | 16:50
 3. 8. 2026 | 18:05
1:52
A+A-

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje tudi danes poroča o kačah. Kot so zapisali, je danes ob 12.36 v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje) kača ugriznila dve osebi. Kasneje se je izkazalo, da sta bili to dve kači. Dodali so, da so posredovali reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika ter helikopter letalske policijske enote. Obe osebi sta bili prepeljani v UKC Ljubljana.

Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Kranj. Kot so nam sporočili, jih je o dogodku danes ob 12.39 obvestil Regijski center za obveščanje v Kranju. Po njihovih informacijah sta dva tuja planica sedela v travi, ko sta ju v prsta na roki ugriznili kači. Po ugrizih sta pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Sodeč po različnih ugrizih, sta bili v neposredni bližini dve različni kači. 

Že včeraj ugriz kače v bližini Blejske koče

Uprava RS za zaščito in reševanje in Policijska uprava Kranj sta že včeraj poročali o enem ugrizu kače, ki se je zgodil ob 11.11 prav tako v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje). Po besedah kranjske policijske uprave okoliščine kažejo, da je šlo za planinca, ki se je pri hoji po strmejšem delu želel oprijeti za vejo, a sledil je šok, saj to ni bila prava veja, ampak kača. Ta ga je ugriznila v prst na roki. Pri tem je šlo najverjetneje za modrasa.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kačaugrizSlovenijaLipanci
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PSI IN MAČKE

Tuji hišni ljubljenčki: nepovabljeni gostje na našem vrtu

Obiski tujih živali na vrtu lahko hitro povzročijo slabo voljo, zlasti če poškodujejo rastline, preganjajo ptice ali za seboj puščajo iztrebke.
3. 8. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Strategije za več zadovoljstva v zvezi

Nova raziskava je izpostavila koristne načine vlaganja v partnerski odnos.
3. 8. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

To so znamenja, ki so rojena za vodenje v krizi

Rojeni v nekaterih znamenjih se v kriznih situacijah znajdejo bolje, kot drugi.
3. 8. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Psa je pičila osa ali čebela? Ta napaka lahko stanje še poslabša

Preverite, kako pravilno ukrepati po piku ose ali čebele, odstraniti želo ter prepoznati nevarno alergijsko reakcijo pri psu.
3. 8. 2026 | 18:00
17:49
Novice  |  Slovenija
RAZPIS REFERENDUMA DOVOLJEN

Prišli odzivi po odmevni odločitvi ustavnega sodišča: »Parlamentarna večina ni nad ustavo«

Iz opozicije veje zadovoljstvo, ker je dovoljen razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
3. 8. 2026 | 17:49
17:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SYDNEY

V prestolnici se je porušila zgradba, dva poškodovana! Sosedje: ob udarcu so se »zatresla tla« (VIDEO)

Po dosedanjih podatkih nihče ni pogrešan.
3. 8. 2026 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki