Kar dva ugriza kač danes in to na podobnem mestu! Obe osebi so takoj prepeljali v UKC Ljubljana

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje tudi danes poroča o kačah. Kot so zapisali, je danes ob 12.36 v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje) kača ugriznila dve osebi. Kasneje se je izkazalo, da sta bili to dve kači. Dodali so, da so posredovali reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika ter helikopter letalske policijske enote. Obe osebi sta bili prepeljani v UKC Ljubljana.

Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Kranj. Kot so nam sporočili, jih je o dogodku danes ob 12.39 obvestil Regijski center za obveščanje v Kranju. Po njihovih informacijah sta dva tuja planica sedela v travi, ko sta ju v prsta na roki ugriznili kači. Po ugrizih sta pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Sodeč po različnih ugrizih, sta bili v neposredni bližini dve različni kači.

Že včeraj ugriz kače v bližini Blejske koče

Uprava RS za zaščito in reševanje in Policijska uprava Kranj sta že včeraj poročali o enem ugrizu kače, ki se je zgodil ob 11.11 prav tako v bližini Blejske koče na Lipanci (občina Gorje). Po besedah kranjske policijske uprave okoliščine kažejo, da je šlo za planinca, ki se je pri hoji po strmejšem delu želel oprijeti za vejo, a sledil je šok, saj to ni bila prava veja, ampak kača. Ta ga je ugriznila v prst na roki. Pri tem je šlo najverjetneje za modrasa.