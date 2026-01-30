Nedaleč od Ljutomera nad pse s strupom za polže

ZASTRUPITVE OBVEZNO PRIJAVITE POLICIJI

Štirinožce na srečo doletela le driska in bruhanje. Zastrupitev naj lastnik obvezno prijavi policiji.

Konec minulega tedna je glasno završalo med ljubitelji živali, zlasti lastniki psov, na širšem območju KS Mala Nedelja, nedaleč od Ljutomera. Razširilo se je namreč opozorilo, da nekdo ob sprehajalni poti blizu Bioterm Mala Nedelja nastavlja strup za pse. »Dragi sosedje in lastniki kosmatincev, pišem to objavo, da vas opozorim na grozljivo dogajanje na lokaciji Bučkovci–Kuršinci. Prejeli smo informacije, da nekdo namerno nastavlja strup za pse! Prosim, bodite izjemno previdni pri sprehodih. Pse imejte na povodcih in pazite, da česa ne poližejo ali pojedo. Vsako sumljivo nastavljeno hrano ali ...