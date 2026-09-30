Nedeljko priznal poskus umora 31-letnice, a brata Darka z izvijačem ni ustavil

Le štiri dni po priznanju krivde za poskus umora bratove 31-letne partnerice na ljubljanskem okrožnem sodišču se je 43-letni Nedeljko Đokić včeraj zglasil še na sosednjem okrajnem sodišču. Predobravnavnemu naroku je sledil prek videokonference iz ljubljanskega pripora. Pred sodnico Jerco Novak je tokrat zanikal očitana kazniva dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Na naroku obtožnica ni bila prebrana, a kljub temu nam je uspelo izvedeti nekaj podrobnosti iz nje, in sicer, da naj bi bil v ločenih dogodkih nasilen tako do brata Darka kot do neke ženske.

Brata nisem ustavil z izvijačem. Priznam pa, da sem tistega dne imel konflikt z njim in ga ustavil.

Mirno ljubljansko ulico je pretresel napad, obtoženi 43-letnik se je z nožem znesel nad bratovo partnerico. FOTO: Dejan Javornik

»Brata nisem ustavil z izvijačem. Priznam pa, da sem tistega dne imel konflikt z njim in ga ustavil,« je dejal glede dogodka z lanskega avgusta. Darko naj bi se namreč takrat želel odpeljati z avtomobilom, pri čemer, kot po naših podatkih trdi tožilstvo, naj bi ga obtoženi ustavil in z izvijačem udaril po avtu. Đokić, ki se zagovarja sam, ob tem zanika, da naj bi bil nasilen do neke ženske. Tožilstvo mu v tem delu po naših podatkih očita, da jo je srečal v parku in ji rekel, naj živi svoje življenje, on pa da bo svoje. Skratka, naj se briga zase. V nekem trenutku naj bi jo prijel in jo menda butnil ob klopco ter ji poškodoval zob. Kakšno leto kasneje naj bi ji še zagrozil, da jo bo ubil. Na naroku smo še izvedeli, da je bil zaradi tatvine že leta 2022 obsojen na pogojno kazen. A očitno jo bo moral prestati v zaporu, saj so mu jo preklicali. Đokić je namreč sodnici pojasnil, da ob razglasitvi sodbe ni slišal sodnika, da mora v roku enega leta, če ne želi v zapor, plačati zneska, določenega v sodbi.

Kar zadeva poskus umora, bo narok za izrek kazenske sankcije 22. oktobra. Obdolženčev zagovornik, odvetnik Matevž Žakelj, je predlagal, da sodnica Neva Bizjak na naroku zasliši izvedenca psihiatra glede osebnostnih motenj, ki naj bi jih ugotovil pri obtoženem (te, kakor je bilo slišati, niso vplivale na zmožnost njegove presoje in razumevanja njegovega početja, torej na prištevnost). Prav tako bi lahko izvedenec povedal kaj o življenjskih razmerah obtoženega in možnostih zdravljenja ter rehabilitacije. Je namreč epileptični bolnik. Predlagal je, naj sodišče zasliši nekdanjo partnerico brata Darka, ki bo vedela povedati več o medsebojnih razmerjih vpletenih.

Zabadal jo je

Šestega maja letos ob 15.20 je Đokić po očitkih iz obtožnice s kuhinjskim nožem z rezilom, dolgim 20 cm, najmanj 15-krat silovito zabodel bratovo partnerico v vitalne dele telesa, in sicer v glavo, vrat, prsni koš, trebuh, hrbet, pa tudi v roke in levo ramo. Med zabadanjem jo je držal in vlekel za lase, da mu ni mogla uiti, jo potegnil na tla in jo z nožem še na tleh zabadal, ob tem pa brcal v trebuh in ji govoril, da ji bo odrezal glavo in jo ubil ter zaklal.

22. OKTOBRA bo narok za izrek sankcije za poskus umora.

Oškodovanka je utrpela številne hude poškodbe, tudi raztrganino jeter, izgubila je okoli 2,5 litra krvi in bila v hemoragičnem šoku, zato je bilo ogroženo njeno življenje. Da je dejanje ostalo pri poskusu, gre zahvala policistom, ki so prišli na kraj dogodka in jo takoj oskrbeli z nujno medicinsko pomočjo, ter reševalcem, ki so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Tam so jo po nujnih operacijah in posebnem zdravljenju uspavali in umetno ventilirali.

Dejanje naj bi zagrešil zaradi osebnih razmer in mržnje do brata Darka in njegove partnerice, ki jima je že pred tem grozil, »da bosta že videla, da bo spustil plin in vse vrgel v zrak, da ju bo ubil in zaklal, ter ju krivil, da sta mu uničila življenje«. Obtoženi, ki je sicer brez zaposlitve in prejema socialno pomoč (nekaj zasluži tudi s priložnostnimi deli), je namreč brata krivil, da je bil zaradi njega brez elektrike in vode.

Krivdo za kaznivo dejanje poskusa umora je priznal v zameno za ponujeno 19-letno zaporno kazen.