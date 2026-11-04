Nedeljko svakinjo silovito zabadal, zdaj od njega zahteva astronomsko odškodnino

Z nožem jo je pričakal pred njenimi vhodnimi vrati. »Sovražno ste se znesli nad njo, odločno, z nožem v roki. Pristopili ste do nje in jo brezkompromisno napadali s ponavljajočimi se silovitimi zabadanji velikega kuhinjskega noža v njene vitalne dele, pri čemer ste ji zadali najmanj 15 silovitih vbodov,« je včeraj ob izreku 19 let dolge zaporne kazni Nedeljku Đokiću zaradi poskusa umora 31-letne partnerice njegovega brata poudarila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak. Dodala je, da ni nehal niti po tem, ko je nesrečna ženska že ležala na tleh, saj jo je ob zabadanjih še brcnil v trebuh in ji grozil, da ji bo odrezal glavo in ubil. »Vse navedeno ste storili še v času, ko vam je bila izrečena prepoved približevanja kraju, kjer je med drugim tudi stanovala oškodovanka,« je še poudarila sodnica, s čimer mu je želela sporočiti, da mu že zaradi vsega naštetega manj kot 19 let zapora ne more izreči.

Kar sem storil, bom moral nositi s seboj, svoje dejanje priznavam in zanj prevzemam odgovornost.

Đokiću torej ni prav nič pomagalo, ko je ne le obžaloval in priznal dejanje, ampak tudi zatrjeval, da je več mesecev pred dejanjem živel brez elektrike in tople vode. »Šlo je za dolgotrajno materialno in bivanjsko negotovost, zaradi katere je živel na socialnem robu,« je v zaključnih besedah poudaril njegov zagovornik, odvetnik Matevž Žakelj, in dodal, da je treba tudi to, skupaj s pri njem ugotovljeno osebnostno motnjo in odvisnostjo od kanabinoidov (vplivali sta na njegovo funkcioniranje, frustracijsko toleranco in obvladovanje impulzov) upoštevati pri presoji glede višine kazni. Obramba se je zavzela, ker je šlo pri dejanju za poskus, za kazen, nižjo ali vsaj enako zakonskemu minimumu, to je 15 let zapora. Eden od argumentov je bilo tudi to, da je s priznanjem krivde pripomogel k skrajšanju kazenskega postopka.

Sodnica je odgovorila, da bi o tem zelo težko govorili, saj je bilo dejanje posneto pod videonadzornimi kamerami. »Vse, kar se vam konkretno očita in ste priznali, je zelo vidno in zelo slikovno prikazano na samih videoposnetkih,« je izpostavila in dodala, da pa je s priznanjem vsekakor pripomogel k temu, da oškodovanki na sodišču ne bi bilo treba vnovič podoživljati celotnega dogajanja s 6. maja na Černetovi ulici v Ljubljani.

550.000 evrov odškodnine zahteva oškodovanka.

Obtoženega je spomnila, da zaradi napada oškodovankine telesne poškodbe še vedno niso v celoti zaceljene. »Kakšne duševne je utrpela, si lahko samo predstavljamo.« To, da je dlje živel brez elektrike, pa da si je, tako sodnica, povsem sam kriv. Izklopil mu jo je brat Darko. »Ko sem videl, da je šla elektrika s 36 na 70, 80 evrov, sem vedel, da nekaj ne štima. In rekel sem si, da jaz tega ne bom plačeval. In ker se ni plačevalo, je Elektro izklopil elektriko,« je v preiskavi razlagal brat, ki ni pozabil omeniti niti, kako da je obtoženi »socialni problem«, ki da v življenju nima niti enega dne delovne dobe. Ima pa »500 pa še nekaj evrov sociale, kar mu odgovarja«.

Iz nizkotnih nagibov

Đogić je obsojen poskusa umora iz nizkotnih nagibov. Dejanje je zagrešil zaradi osebnih razmer in mržnje do brata in njegove partnerice, ki jima je že pred tem grozil. Brata je krivil, da je bil zaradi njega brez elektrike in vode. Še več, 6. avgusta 2025 ga je poskušal zabosti z izvijačem. Bratovi partnerici je očital, da je »cinkaroš«, da je zoper njega pričala na sodišču. Zaradi tega so mu tudi izrekli prepoved približevanja bratu in hiši, kjer prebiva in kjer se je nato zgodil napad.

Tik pred izrekom sodbe je obtoženi 43-letni Ljubljančan med drugim povedal, da je bila hiša last njegovih že pokojnih staršev in da mu je dajala občutek varnosti. Po prijavah njegovega brata in bratove partnerice pa da se je ustrašil, da bo ostal brez doma. »Namesto da bi se iz situacije umaknil in poiskal pomoč, sem reagiral na način, ki ga danes globoko obžalujem. Najbolj me boli, da sem s svojim ravnanjem prizadel drugo osebo,« je dodal in še, da to, kar je storil, ni bilo prav. »Kar sem storil, bom moral nositi s seboj, svoje dejanje priznavam in zanj prevzemam odgovornost.« Sodišče je oškodovanko s premoženjsko-pravnim zahtevkom 550.000 evrov napotilo na pot pravde.

Nedeljko Đokić pri sodnici ni bil deležen usmiljenja. FOTO: Aleksander Brudar