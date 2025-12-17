  • Delo d.o.o.
GORSKA TRAGEDIJA

Nejc prijatelja Jureta ni zvabil v smrt, je pa slišal, kaj je ta izrekel tik pred smrtjo

Sodišče Nejca Kuharja razbremenilo krivde za gorsko tragedijo. Družina pokojnega Jureta Ribnikarja je od njega terjala 43.000 evrov.
Nejc Kuhar je bil močno pretresen ob prijateljevi smrti. FOTO: Dejan Javornik
Nejc Kuhar je bil močno pretresen ob prijateljevi smrti. FOTO: Dejan Javornik
Tina Horvat
 17. 12. 2025 | 05:00
5:23
A+A-
Dobrih šest let po tragediji, ko je na strmem pobočju 2589 metrov visoke gore Spodnji Rokav omahnil v smrt 34-letni gorski tekač, turni smučar, jadralni padalec in kolesar Jure Ribnikar iz Seničnega pri Tržiču, je kranjsko okrožno sodišče razbremenilo krivde za njegovo smrt Nejca Kuharja, prijatelja, s katerim sta bila skupaj na turi. V celoti je namreč zavrnilo tožbeni zahtevek Juretovih svojcev v višini 43.000 evrov. Tolikšno plačilo so namreč starši Janez in Mirjam Ribnikar ter sestra Saša Ribnikar terjali v odškodninski pravdi od sinovega prijatelja, ker naj bi bil po njihovem mnenju ...

ZADNJE NOVICE
06:43
Premium
Novice  |  Slovenija
DAN MATERE ZEMLJE

Malvazija je kraljica, refošk je kralj

Na dan matere zemlje je bil v središču pozornosti istrski črni posebnež. Da črno vino povezuje, so se strinjali na kmetiji Butul.
17. 12. 2025 | 06:43
06:29
Bulvar  |  Domači trači
VESELI DECEMBER

Natalija Verboten se počasi poslavlja od štiridesetih (FOTO)

Natalija Verboten je ob 49. rojstnem dnevu razvnela publiko v Pesnici pri Mariboru.
Marko Pigac17. 12. 2025 | 06:29
06:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Pri nas en voznik bolj pijan kot drugi

Zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.
17. 12. 2025 | 06:16
06:03
Premium
Novice  |  Slovenija
MARIBORSKA PEDIATRIČNA KLINIKA

Božički otrokom v Mariboru pričarali nasmehe, s seboj so imeli ljubke živali (FOTO)

Skupaj s psi so se spustili z vrha mariborske pediatrične klinike. Pripeljejo jim nekaj lepote in pričakovanja v ta decembrski čas.
17. 12. 2025 | 06:03
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Tanja Dimitrievska: novi projekti in velika kreativnost (Suzy)

Hiši kariere vlada Saturn, tako jo jemlje precej resno in ima poudarjeno poslovno žilico.
17. 12. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi? Najbolj priljubljeni astrološki znaki

Nekateri že ob prvem stiku vzbudijo občutek topline, zaupanja in domačnosti, saj njihova prisotnost deluje pomirjujoče, navdihujoče ali preprosto prijetno, kot da bi jih poznali že dolgo.
17. 12. 2025 | 06:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Manj stresa, več veselja med prazniki

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
