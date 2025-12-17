Nejc prijatelja Jureta ni zvabil v smrt, je pa slišal, kaj je ta izrekel tik pred smrtjo

Sodišče Nejca Kuharja razbremenilo krivde za gorsko tragedijo. Družina pokojnega Jureta Ribnikarja je od njega terjala 43.000 evrov.
Nejc Kuhar je bil močno pretresen ob prijateljevi smrti. FOTO: Dejan Javornik
Dobrih šest let po tragediji, ko je na strmem pobočju 2589 metrov visoke gore Spodnji Rokav omahnil v smrt 34-letni gorski tekač, turni smučar, jadralni padalec in kolesar Jure Ribnikar iz Seničnega pri Tržiču, je kranjsko okrožno sodišče razbremenilo krivde za njegovo smrt Nejca Kuharja, prijatelja, s katerim sta bila skupaj na turi. V celoti je namreč zavrnilo tožbeni zahtevek Juretovih svojcev v višini 43.000 evrov. Tolikšno plačilo so namreč starši Janez in Mirjam Ribnikar ter sestra Saša Ribnikar terjali v odškodninski pravdi od sinovega prijatelja, ker naj bi bil po njihovem mnenju ...