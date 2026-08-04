Nejca (8) po nesreči na toboganu zbudili iz kome, vanj je silovito treščila kopalka

HUDA NESREČA

Dobil je hud udarec v glavo, oče Roman zdaj želi razčistiti vse okoliščine nesreče.

Medtem ko policija išče kopalko, udeleženo v nezgodi, so osemletnika zbudili iz umetne kome. Prvi izsledki pravijo, da je sam zakrivil trčenje, zato oče Roman Zorko želi, da se vse temeljito preveri. Tudi morebitno odgovornost reševalcev in drugega osebja v Termah 3000. Zadnji julijski torek, bil je 28. julij, je Romanu in Danijeli Zorko z Janževega Vrha nad Radenci pokazal, kako krhko je lahko človeško življenje. Še posebno otrokovo. V nezgodi, ki se je tisti dan nekaj po 12. uri zgodila v Vodnem parku Term 3000 v Moravskih Toplicah, jo je namreč huje skupil njun osemletni sinček Nejc. V ...