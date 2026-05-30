Nekdanja karate prvaka iz Nove Gorice brutalno pretepla mladeniča in mu iznakazila obraz: žrtvi zlomila ličnice in čeljust (FOTO)

SODNI EPILOG

Po priznanju krivde za brutalen napad na 25-letnika je sodišče nekdanjima izreklo kazen.

Kako hudo je, ko športni kodeks časti zamenja brutalnost ulice, priča primer s Primorske. Tam je skupina po naših informacijah 15 napadalcev brutalno obračunala s 25-letnim mladeničem ter mu iznakazila obraz. Nemočnega so na tleh brcali v glavo in telo. Med storilci izstopata dve imeni: Kevin Žuber in Nenad Jović. Četudi v času napada nekdanja državna prvaka v karateju nista več aktivno trenirala, sta pohodila prvo in osnovno pravilo tradicionalnega karateja, ki uči samokontrole, spoštovanja drugih in obveznost, da se znanje uporabi izključno za samoobrambo. Novogoričana sta zavržno dejanje ...