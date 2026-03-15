Lidija Mavretič, nekdanja vinska kraljica in kandidatka SD na evropskih volitvah leta 2004, je bila 26. julija 2019 komaj dva meseca taksistka, ko so njo in njenega moža Marka Hranilovića aretirali na območju Sodražice. V avtu prve so takrat odkrili tri, v avtu drugega štiri migrante. Po prepričanju tožilstva sta za tihotapljenje Pakistancev do italijanske meje zaslužila 200 evrov na posameznika.

Oba že od vsega začetka sojenja krivdo zavračata. Zdaj, kot je poudarila Mavretičeva zagovornica Vlasta Petrucci, njeno klientko razbremenjuje tudi najnovejše izvedensko mnenje. »To potrjuje zagovor obtožene in s tem dejstvo, da je bil Pakistanec Kaka Ali njena stranka, in sicer dan pred obravnavanim dogodkom ga je vnesla v svoj imenik kot stranko,« je poudarila in nadaljevala, da prav to izhaja iz njenega zagovora, ko je opisovala, kako je dan pred tem pristopil k njej kot taksistki in jo vprašal, ali bi naslednjega dne opravila en prevoz zanj. Ob tem mu je, dodaja odvetnica, Mavretičeva dala svojo vizitko.

Taksistka je bila komaj dva meseca, ko so jo prijeli. FOTO: Guliver/Getty Images

»Bilo je sredi poletja in na vrhuncu turistične sezone. In v tem obdobju večinoma vozimo tujce. Običajne lokacije so avtobusne in železniške postaje, pristanišča do križark, trajektov ter bližnjih letališč do sosednjih držav Hrvaške, Italije in Avstrije,« je nato v dopolnjenem zagovoru povedala tričlanskemu sodnemu senatu, ki mu predseduje sodnica Ana Klampfer Binder. Glede oddaljenosti, plačevanja cestnin in denimo o zaporah se je pred vsako morebitno daljšo vožnjo pogovarjala s svojim možem, »zato predvidevam, da je imel tudi on zabeleženo destinacijo na svojem telefonu«. Da je Lidiji veliko pomagal pri načrtovanju poti, ki jo je imela, je nato potrdil tudi Hranilović. »Trudil sem se, da bi ji olajšal delo, še posebej zato, ker je šele začela delo v taksiju, zato ne vidim razloga, zakaj bi drugače imel to shranjeno v telefonu.«

Neuspešno iskanje prič

Obramba od začetka sojenja zahteva, da sodišče kot priče zasliši tako Kako Alija kot tudi štiri migrante, ki so jih takrat ujeli skupaj z obtoženima. A kaj ko jih sodišče ne more najti. Od varnostnih organov so sicer prejeli podatke o tem, kje naj bi bivali, in sicer od Francije, Španije pa vse do Pakistana. Na te naslove jim je poslalo vabila na zaslišanje, a zaman, saj so se pošiljke vrnile nazaj. Petruccijeva je zato predlagala, da sodišče iste organe seznani z nezmožnostjo vročitve vabila in jih zaprosi za ponovno preveritev bivališča. »Vsekakor pa moramo tudi upoštevati možnost, da enkratno neuspešno vročanje še ne pomeni, da osebe na tem naslovu dejansko ni, temveč le, da ji ni uspelo pravočasno prevzeti poštne pošiljke, kar je običajno tudi v Sloveniji.«

Ko je Kaka Ali pri nas odslužil kazen, je zapustil Slovenijo. FOTO: Marko Feist

Tožilstvu se zdi tak korak nepotreben, saj glede na dosedanje neuspešno vročanje »ni obetajoče verjetnosti, da bi jih dejansko lahko zaslišali«. S tem, da bi sodišče le prebralo izpovedi migrantov ter zagovor obtoženega, ki je v Sloveniji sicer kazen v isti zadevi že pred leti prestal, nato pa izginil v tujino, se tako Petruccijeva kot zagovornik Hranilovića Bojan Celar nista strinjala.

»Sodišče na njegov zagovor ne more opreti sodbe. In to ne zgolj iz razloga, ker je bil v vlogi obtoženca, temveč, kot že poudarjeno, iz razloga, ker ga je šteti tako za razbremenilno kot hkrati obremenilno pričo. Pri zaslišanju obremenilnih prič pa veljajo drugačna in strožja pravila kot za zaslišanje razbremenilnih,« je dodal Celar. Senat je po krajšem posvetu sklenil, da bodo še enkrat poskušali najti omenjene priče. Sojenje se bo nadaljevalo 9. junija.