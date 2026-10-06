Nekdanji sodelavki vedeževalca Blaža ne bodo sodili, okoristila naj bi se za skoraj 350 tisočakov

GOLJUFINJA

Sodelavka vedeževalca Blaža Kneza ne bo odgovarjala zaradi goljufije. Tamara Mitković naj bi obljubljala, da bo denar in nakit očistila črne magije.

Sredi lanskega leta je odjeknila vest, da naj bi bila samooklicani vedeževalec Blaž Knez in njegova zdaj že nekdanja sodelavka Tamara Mitković vpletena v več kot 200.000 evrov težko goljufijo. Stekla je preiskava, med katero so policisti ugotovili, da sta bili oškodovanki še dve in da je Mitkovićeva od treh žensk izvabila okrog 349.000 evrov. Proti Knezu je namreč vse skupaj padlo v vodo, proti vedeževalki pa je tožilstvo vložilo obtožbo zaradi nadaljevane goljufije in pranja denarja. A niti ona ne bo videla mariborskega okrožnega sodišča. Sodišče ne dopusti obtožbe Tako so glede oškodovane ...