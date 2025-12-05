Nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić spet na zatožni klopi: pljuval čez kolegico in tožilko

KRITIČNO O SOJENJU NOVIČU

Sporen je bil intervju na Nova24TV, očitke tožilstva o obrekovanju pa Radonjić zanika.

Pred štirimi leti je bil na televiziji Nova24TV v oddaji Tema dneva pogovor z nekdanjim sodnikom Zvjezdanom Radonjićem. Ta je kritično govoril o sojenju Milku Noviču in o zadevi Balkanski bojevnik. O imenih ni govoril, sta se pa v njegovih navedbah prepoznali tožilka Blanka Žgajnar in sodnica mag. Andreja Sedej Grčar. Na podlagi njunih ovadb in preiskave je tožilstvo spisalo obtožnico zoper Radonjića, ki ga bremeni dveh kaznivih dejanj obrekovanja, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta. Na podlagi ovadb in preiskave je tožilstvo spisalo ...