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PRED ZAPOROM GA MUČI ANKSIOZNOST

Nekdanji župan Gornjih Petrovcev Franc Šlihthuber še ne gre v zapor? Na sodišče poslal novo prošnjo

Nekdanji župan Gornjih Petrovcev zavlačuje z odhodom na prestajanje kazni. Revizijsko poročilo razkriva, kako je ravnal z občinskimi sredstvi in avtom.
Pravosodno kolesje se je v primeru Franca Šlihthubra dolgo vrtelo. FOTO: Nataša Juhnov, Vestnik
Pravosodno kolesje se je v primeru Franca Šlihthubra dolgo vrtelo. FOTO: Nataša Juhnov, Vestnik
Andrej Bedek
 24. 7. 2026 | 05:00
5:10
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Potem ko vrhovno sodišče aprila ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni Francu Šlihthubru, nekdanjemu županu Občine Gornji Petrovci, ta ugovarja že na drugi poziv na prestajanje kazni, ki mu ga je izdalo okrožno soboško sodišče. Tokrat iz zdravstvenih razlogov, smo izvedeli neuradno. V prošnji za odlog prestajanja kazni zapora se domnevno sklicuje na to, da ga muči anksioznost, kar je podkrepil z mnenjem psihiatra enega od štirih zdravstvenih domov v Pomurju. Soboško sodišče mu je pred tem zavrnilo prvo prošnjo, v kateri je prosil za alternativno obliko ...
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