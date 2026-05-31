Nekdanji župan Gornjih Petrovcev ne želi v zapor: na sodišče je vložil nov predlog

Zagovornik nekdanjega dolgoletnega župana občine Gornji Petrovci Franca Šlihthubra je na sodišče vložil predlog za alternativno prestajanje kazni zapora. Šlihthuber je bil decembra 2024 obsojen na 14 mesecev zapora za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom.

Kot so navedli na sodišču v Murski Soboti, se lahko na podlagi 86. člena kazenskega zakonika kazen zapora pod določenimi pogoji nadomesti z drugimi oblikami izvršitve. Med temi sta delo v splošno korist ali tako imenovani vikend zapor, pri katerem obsojenec med prestajanjem kazni prebiva doma, v zavodu pa mora biti ob prostih dneh, praviloma ob koncu tedna.

Na sodišču so dodali, da vloženi predlog pomeni, da je nastop kazni odložen do pravnomočne odločitve o njem. O predlogu bo odločil pristojni sodnik, in sicer po tem, ko bo pridobljeno mnenje tožilstva. Do tega se lahko izreče tudi obsojeni. Končna odločitev o tem, ali bo Šlihthuber zaporno kazen prestajal alternativno, bo znana po odločitvi pristojnega sodnika.

Vrhovni sodniki niso ugodili Šlihthubrovi zahtevi za varstvo zakonitosti. FOTO: Dokumentacija Dela

Spomnimo, da je decembra 2024 murskosoboško okrožno sodišče Šlihthubra in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru, poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem oškodoval druge.

Po sodbi, ki je postala pravnomočna 23. julija, ga čaka 14-mesečna zaporna kazen. Obsodilno sodbo je poskušal izpodbiti na vrhovnem sodišču, a to ni ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, ker po ugotovitvah vrhovnega sodišča v postopku ni prišlo do kršitev kazenskega zakonika, bistvenih kršitev določb zakona o kazenskem postopku ali kršitve ustavnih in konvencijskih pravic, ki so jih uveljavljali zagovorniki. Šlihthuber je sicer že julija lani poskušal s predlogom za alternativno prestajanje kazni, a ga je sodišče takrat zavrnilo.