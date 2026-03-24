Nekdanjo ministrico Andrejo Katič zbil na prehodu za pešce: »Gospa, saj sem vam zvonil že pred križiščem«

Kot je na družabnem omrežju Facebook zapisala Katičeva, je tik pred nesrečo s pločnika stopila proti zebri, med njima pa poteka tudi kolesarska steza. Voznik skiroja jo je pri tem na stezi zadel, še preden je stopila na prehod. »En korak bi še naredila in bi bila na zebri,« je opisala dogodek. Po trku ji je voznik surovo dejal, da jo je že prej opozarjal z zvoncem ter s tem namignil, da je kriva sama, nato pa kraj zapustil.

Katičeva je utrpela lažje poškodbe, med drugim odrgnine na dlaneh in poškodbo kolena. Ob tem je opozorila, da zaradi prometa zvonca ni slišala, čeprav je voznik praktično priznal, da jo je videl že nekaj metrov pred križiščem, pa kljub temu ni ustavil. Nesreče z električnimi skiroji so vse pogostejše, sploh na površinah, kjer se križajo pešci in kolesarske poti.

Andreja Katič je sicer nekdanja ministrica za pravosodje v Golobovi vladi, ki je odstopila po tragični smrti Aleša Šutarja. Med letoma 2015 in 2018 je bila ministrica za obrambo v vladi Mira Cerarja, kasneje pa je opravljala tudi funkcijo ministrice za pravosodje. V političnem prostoru velja za dolgoletno članico Socialnih demokratov in izkušeno javno funkcionarko.