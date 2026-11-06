Nekdo mu je ukradel e-skiro, nato pa preobrat

Policisti so v sredo nekaj po 18. uri sprejeli prijavo o tatvini e-skiroja na območju Kranja. Oškodovanec je obiskal enega izmed nakupovalnih centrov na območju Kranja in tam parkiral svoj e-skiro. A ko se je vrnil, ga ni bilo več.

Policisti so se na prijavo oškodovanca takoj odzvali in med pregledom širše okolice izsledili 18-letnika z območja občine Jesenice z ukradenim e-skirojem. Odredili so mu pridržanje za čas zbiranja obvestil, e-skiro zasegli in ga v nadaljevanju vrnili lastniku.

Kot so zapisali, bodo zoper osumljenega »zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja velike tatvine po prvem odstavku 205. člena Kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kranju.« Za tako kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do petih let, so še spomnili na kranjski policijski upravi.