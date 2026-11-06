  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TATVINA

Nekdo mu je ukradel e-skiro, nato pa preobrat

Izpred trgovskega centra ga je ukradel 18-letnik. Kazensko ga bodo ovadili zaradi velike tatvine.
E-skiro so vrnili lastniku. Simbolična fotografija. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
E-skiro so vrnili lastniku. Simbolična fotografija. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
I. R.
 6. 11. 2026 | 05:44
1:10
A+A-

Policisti so v sredo nekaj po 18. uri sprejeli prijavo o tatvini e-skiroja na območju Kranja. Oškodovanec je obiskal enega izmed nakupovalnih centrov na območju Kranja in tam parkiral svoj e-skiro. A ko se je vrnil, ga ni bilo več.

Policisti so se na prijavo oškodovanca takoj odzvali in med pregledom širše okolice izsledili 18-letnika z območja občine Jesenice z ukradenim e-skirojem. Odredili so mu pridržanje za čas zbiranja obvestil, e-skiro zasegli in ga v nadaljevanju vrnili lastniku.

Kot so zapisali, bodo zoper osumljenega »zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja velike tatvine po prvem odstavku 205. člena Kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kranju.« Za tako kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do petih let, so še spomnili na kranjski policijski upravi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tatvinaskiroe-skiroKranj
ZADNJE NOVICE
06:02
Bulvar  |  Glasba in film
VOŠČILA BO ZA BOŽIČ

Novembra posthumno izide zadnja pesem Bonnie Tyler

Valižankina preprosta božična pesem ima močno sporočilo.
6. 11. 2026 | 06:02
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Petek 13. zanje ne bo nesrečen: tem znamenjem se obeta denar

Petek trinajstega bi lahko nekaterim astrološkim znamenjem prinesel prijetna finančna presenečenja in nepričakovane priložnosti.
6. 11. 2026 | 06:00
05:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Nekdo mu je ukradel e-skiro, nato pa preobrat

Izpred trgovskega centra ga je ukradel 18-letnik. Kazensko ga bodo ovadili zaradi velike tatvine.
6. 11. 2026 | 05:44
05:32
Novice  |  Slovenija
OBSTAJAJO PRAVILA

Nov poskus ustanovitve pokrajin: znano, kdaj bi jih lahko dobili

Državni zbor bi jih lahko ustanovil že prihodnje leto. Evropska pravila zahtevajo vsaj 50.000 prebivalcev.
6. 11. 2026 | 05:32
05:16
Šport  |  Odmevi
LIGA NBA

Neverjetni Luka Dončić se ne bo ustrašil izziva

Dončić tretjič zapored do 40 točk. LA Lakers do sedme zmage v ligi NBA.
Nejc Grilc6. 11. 2026 | 05:16
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Sina so obtožili za kruto materino smrt, okoliščine napada srhljive

52-letni Drago Radič obtožen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti. Uradni veterinarji so uspavali vse tri živali, vpletene v tragedijo.
Andrej Bedek6. 11. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

»Sprva nam ta rezultat ni kaj dosti povedal« (video)

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
JEK2

Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
5. 11. 2026 | 07:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

To ni uspelo še nobeni slovenski banki do zdaj

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki