Nekdo zanetil požar v sanitarijah na OŠ Brestanica, morali so evakuirati otroke

Na Osnovni šoli Brestanica je dopoldne zagorelo v sanitarijah, zaradi gostega dima pa so morali iz stavbe evakuirati otroke in zaposlene. Policisti sumijo, da je požar nekdo zanetil namerno, so navedli na PU Novo mesto.

Policisti Policijske postaje Brežice so bili o požaru obveščeni ob 11.06. Po prvih ugotovitvah je zagorel koš za smeti v sanitarijah, potem ko je neznani storilec vanj odvrgel neznan goreč predmet. Ogenj je zajel papirnate brisače in predelno steno, zaradi požara pa se je po šoli razširil dim. Prav zaradi zadimljenja je bila potrebna evakuacija učencev in zaposlenih.

Škode za okoli 5000 evrov

V požaru je nastala tudi materialna škoda. Po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. Primer obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Kdo je odvrgel goreči predmet v koš za smeti, za zdaj ni znano.