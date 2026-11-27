Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v preteklih 24 urah prejel 996 klicev, od tega 262 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Največ prijav se je nanašalo na prometno varnost, policisti pa so obravnavali tudi kazniva dejanja in kršitve javnega reda in miru. Kot je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic, se je 33 interventnih dogodkov nanašalo na kriminaliteto, 55 na javni red in mir ter 139 na prometno varnost.

Na področju prometne varnosti so policisti obravnavali 48 prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda, in osem nesreč, v katerih so se udeleženci lahko telesno poškodovali. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali tri tatvine, dva vloma, pri čemer je v enem primeru ostalo pri poskusu, ter dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. Posebej izstopa vlom v gostinski lokal v Kamniku.

Iz gostinskega lokala odnesel denar, škode za 2000 evrov

V Kamniku je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil denar. Pri tem je nastala tudi materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša okoli 2000 evrov. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, storilca pa iščejo. Vlomi v gostinske lokale in druge poslovne prostore lahko lastnikom povzročijo precej več škode, kot je vrednost odtujenih predmetov. Poleg ukradenega denarja je treba upoštevati tudi poškodbe vrat, oken, ključavnic in druge opreme.

Policija ob takšnih dogodkih opozarja na pomen preventivnega ravnanja. Lastnikom poslovnih prostorov svetuje, naj: