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PU KRANJ

Nemški turist si bo žal zapomnil dopust v enem izmed kampov na območju Bohinja

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
FOTO: Elzauer Getty Images
FOTO: Elzauer Getty Images
S. U.
 30. 6. 2026 | 10:05
1:10
A+A-

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 155 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 45, osem s področja kriminalitete, od tega eden o vlomu v poslovni prostor, dva o tatvini, eden o tatvini mopeda in eden o tatvini kolesa.

Tatvina kolesa

Blejski policisti so včeraj, 29. junija 2026, okoli 10.30 obravnavali tatvino dveh koles v enem izmed kampov na območju Bohinja. Po podatkih s katerimi razpolagajo je storilec čez dan izvršil tatvino dveh koles, ki ju je imel lastnik, državljan Nemčije, priklenjeni za drevo. Oškodovan je za več kot 2000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.

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PU KRANJ

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