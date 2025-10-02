Nenadna smrt izumitelja, ki je Slovenijo popeljal v sončno prihodnost

POSLOVIL SE JE PREZGODAJ

Danes poslednje slovo od velikega človeka Franca Stroja. Gorenjski podjetnik je prvi s helikopterjem pristal na Triglavu in rešil življenje.

Na pokopališču v Begunjah se bodo danes popoldne poslovili od Franca Stroja, izjemnega inovatorja in pionirja sončne energije, za vse, ki so ga poznali, pa srčnega, iskrenega, pogumnega in dobrega človeka. Poklicni pilot in ustanovitelj podjetja Stroj-energijska tehnika, d. o. o., se je pred štirimi dnevi nenadoma in mnogo prezgodaj poslovil od tega sveta v 70. letu starosti, v družini in v podjetju, ki ga zdaj vodita sinova Andrej in Matija, pa je zazevala velikanska praznina. Neutrudni podjetnik se je zgrudil v gozdu nad njegovo domačo Dvorsko vasjo, ki se nadaljuje vse do pobočij Dobrče, ...