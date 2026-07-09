Nenadoma mu je skočil pred avto: ob 4.10 trčil v divjega prašiča

S PU Nova Gorica sporočajo, da so bili danes ob 4.10 obveščeni, da je voznik osebnega avtomobila med vožnjo iz naselja Manče proti regionalni cesti trčil v divjega prašiča, ki je nenadoma pritekel na vozišče. V trčenju je na osebnem avtomobilu nastala manjša materialna škoda. Za divjad je kasneje poskrbel pristojni higienik. Ker so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji, so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica (skladno s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o pravilih cestnega prometa) odstopili od ogleda kraja prometne nesreče.