Nenavadna intervencija v mrliški vežici: gasilci v naselju Brje morali posredovati zaradi nevarnih obiskovalcev

V naselju Brje v občini Ajdovščina so imeli gasilci opravka z nekoliko nenavadno intervencijo. V mrliški vežici so se namreč naselili sršeni, ki so si tam zgradili gnezdo, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Včeraj ob 16.38 so na kraj prihiteli gasilci GRC GE Ajdovščina in odstranili sršenje gnezdo. Tako so odpravili morebitno nevarnost za obiskovalce mrliške vežice.

O morebitnih pikih ali poškodovanih ne poročajo.

Kako varno odstraniti sršenje gnezdo? Strokovnjaki opozarjajo: Nikar tega ne počnite sami!

Če v bližini doma, na podstrešju ali v drugih prostorih odkrijete sršenje gnezdo, se odstranjevanja nikakor ne lotevajte sami. Strokovnjaki opozarjajo, da je lahko poseganje v gnezdo zelo nevarno, saj sršeni ob občutku ogroženosti lahko napadejo. Njihovi piki so boleči, posebej nevarni pa so za alergike in ob večjem številu pikov. Kako torej pravilno ukrepati? Gnezdu se ne približujte in ga ne poskušajte odstraniti na lastno pest. O najdbi obvestite pristojne službe oziroma usposobljenega izvajalca, ki bo poskrbel za varno odstranitev. Posebna previdnost je potrebna, kadar se gnezdo nahaja v bližini stanovanjskih hiš, otroških igrišč ali drugih prostorov, kjer se pogosto zadržujejo ljudje.