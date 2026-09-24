Nenavadna prometna nesreča v Ankaranu: iz križišča naravnost v dnevno sobo (FOTO)

V torek popoldne se je v Ankaranu zgodila nenavadna prometna nesreča. Kot poročajo z Uprave za zaščito in reševanje, je ob 16.53 v Regentovi ulici v Ankaranu osebno vozilo zapeljalo v pritlično stanovanje večstanovanjskega objekta. »Gasilci JZ GB Koper in PGD Hrvatini so zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi, reševalci NMP so ju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Izola.«

Voznik osebnega avtomobila se je namreč po Poti na Brido spuščal iz smeri Hrvatinov. Ko je pripeljal do križišča z Regentovo ulico, kjer naj bi zavil desno proti središču Ankarana, je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal naravnost. Po neuradnih podatkih naj ne bi zaviral. »Poletel je mimo klopce pred blokom in silovito trčil v blok oziroma balkon pritličnega stanovanja na Regentovi ulici,« nam je povedal stanovalec.

Policisti so na ugotovili, da je 79-letni voznik z osebnim avto v desnem ovinku zapeljal naravnost, po travnati površini in dovozni poti v stanovanjski blok ter trčil v pritlično stanovanje. Z vozilom je prebil betonski zid in s sprednjim delom pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Ob trčenju sta voznik in njegova leto mlajša sopotnica ostala ukleščena v vozilu. S tehničnim posegom so ju iz njega rešili gasilci GB Koper.

Na klopci in pred blokom ni bilo nikogar, prav tako ne v stanovanju.

Blok stoji v Regentovi ulici.

Prava sreča v nesreči je, da v tistem trenutku na klopci in pred blokom ni bilo nikogar, prav tako v stanovanju ni bilo nikogar doma, smo izvedeli. V vozilu je bil starejši zakonski par, po prvih podatkih domačina iz bližnjega naselja Cerej. Ob trčenju sta se sprožili varnostni blazini.