Nenavadne tatvine na Dolenjskem: ukradli kritino iz barvne kovine, akumulatorje in vreče oblačil

Dolenjski policisti so v zadnjih urah obravnavali več tatvin. Neznanec je v Kostanjevici na Krki ukradel del strehe, v Novem mestu so izsledili tatu akumulatorjev, v Šmalčji vasi pa so pri osumljencih našli ukradena oblačila. Policisti Policijske postaje Krško so bili ob 11.57 obveščeni o tatvini strešne kritine v Kostanjevici na Krki. Po prvih ugotovitvah je neznani storilec pristopil do objekta in s strehe odtujil približno osem kvadratnih metrov kritine iz barvne kovine. Lastnika je s tem oškodoval za okoli 1500 evrov. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi izsledili storilca.

Z akumulatorji pobegnili v Škodi Octavii

Novomeški policisti pa so ob 12.43 prejeli prijavo o tatvini treh akumulatorjev za tovorno vozilo v kraju Velika Cikava. Po doslej zbranih podatkih naj bi neznanci na kraj prišli z osebnim avtomobilom znamke Škoda Octavia. Policisti so vozilo kmalu izsledili, in sicer ob 13. uri na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Opravili so identifikacijski postopek in storilcu zasegli ukradene akumulatorje. Materialna škoda znaša okoli 600 evrov. Po končanem postopku so policisti zasežene predmete vrnili lastniku, zoper znanega storilca pa bodo podali kazensko ovadbo.

Pri osumljencih našli vreče z oblačili

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili ob 17.49 obveščeni še o tatvini v Šmalčji vasi. Na kraju so izsledili tri osebe in opravili identifikacijski postopek. Pri njih so našli dve vreči z različnimi rabljenimi oblačili, katerih vrednost znaša okoli 50 evrov. Policisti so predmete zasegli in jih po končanem postopku vrnili oškodovancu. Nadaljujejo zbiranje obvestil ter pridobivanje videoposnetkov, ki bodo služili kot dokaz v postopku. Zoper osumljene bodo izvedli ukrepe skladno z določili 12. člena Zakona o nadzoru državne meje.