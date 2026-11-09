Nenavadni prizor iz Šempetra: iz kombija odmevala glasna glasba, voznik pa z glavo na volanu

Ponedeljkovo jutro se je za celjske policiste začelo z nenavadno prijavo občana. Na avtobusnem postajališču v Šempetru, v bližini železniškega prehoda, je opazil kombinirano vozilo, v katerem je voznik sedel naslonjen na volan. Iz vozila je odmevala zelo glasna glasba, voznik pa se na trkanje ni odzival.

Občan je o dogajanju obvestil policijo, ki je nemudoma preverila prijavo. Policisti so voznika s kombiniranim vozilom kmalu zatem ustavili v bližini kraja, kjer ga je občan opazil. Med postopkom so ugotovili, da je njegovo ravnanje precej nezanesljivo, zato so opravili preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal kar 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni precejšnjo alkoholiziranost.