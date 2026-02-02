Nenavadno posredovanje: 73-letnika pogasili kar z jabolčnim sokom

V okolici Kopra se je v soboto, 31. januarja 2026, malo po 12. uri pri kurjenju zelenega reza poškodoval 73-letni moški. Po informacijah policije je želel zakuriti zeleni rez, vendar ogenj ni zagorel, zato ga je polil z bencinom. Ob tem je prišlo do ognjenega udara, plamen pa je planil vanj in mu je zagorela obleka.

Dogodek je opazil sosed, ki je 73-letnika pogasil z jabolčnim sokom. Poškodovani se je pred tem že slekel jakno. Kljub hitremu posredovanju je moški utrpel opekline po zgornjem delu telesa. Na kraj so prišli reševalci, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Tam so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti so opravili ogled kraja in bodo o dogodku podali poročilo na državno tožilstvo, sporočajo s PU Koper.