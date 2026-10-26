Nenavadno reševanje v Ljubljani: študent ostal ujet v sobi

Ob 0.45 se je v Štepanjskem nabrežju v Ljubljani v ključavnici vrat študentske sobe zlomil ključ. Gasilci GB Ljubljana so iz sobe rešili ujetega študenta, poroča Spin 112.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 538 klicev, 162 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 38 nanašalo na kriminaliteto, 44 na javni red in mir, ter 50 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 7 tatvin in 4 vlome (v dveh primerih je ostalo pri poskusu). Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, kjer so kršiteljema odvzeli prostost in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 12 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo, v kateri je umrl kolesar o čemer smo vas obvestili včeraj. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 4 vozila.

Glede javnega reda in miru so intervenirali 8 krat na javnem kraju in 6 krat v zasebnem prostoru. Med opravljanjem nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov državne meje.