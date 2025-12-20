  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MATI IZPOSTAVLJA SUMLJIVE OKOLIŠČINE SINOVE SMRTI

Neobičajen zaplet: patolog pozabil, da se je s primerom že srečal?

Patolog Rajko Kavalar, ki je ocenjeval kolegico, naj bi že pred leti v njenem delu našel napake.
Mati izpostavlja sumljive okoliščine sinove smrti. FOTO: Dejan Javornik

Mati izpostavlja sumljive okoliščine sinove smrti. FOTO: Dejan Javornik

Monika Čolnik se brani pred očitki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. FOTO: Dejan Javornik

Monika Čolnik se brani pred očitki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. FOTO: Dejan Javornik

Lidija Giuliatti Bajželj in njen pooblaščenec David Sluga FOTO: Jure Predanič

Lidija Giuliatti Bajželj in njen pooblaščenec David Sluga FOTO: Jure Predanič

Mati izpostavlja sumljive okoliščine sinove smrti. FOTO: Dejan Javornik
Monika Čolnik se brani pred očitki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. FOTO: Dejan Javornik
Lidija Giuliatti Bajželj in njen pooblaščenec David Sluga FOTO: Jure Predanič
Jure Predanič
 20. 12. 2025 | 07:00
5:08
A+A-

Neobičajen zaplet bo sodni postopek, v katerem ljubljanska okrajna sodnica Alenka Loncnar presoja o domnevno nevestnem delu v službi obducentke Monike Čolnik z Inštituta za sodno medicino (ISM), očitno vrnil na začetek. Čolnikova se je znašla na zatožni klopi zaradi zasebne tožbe matere pred šestimi leti umrlega 32-letnega Andreja. Kot je pojasnil njen pooblaščenec David Sluga, naj bi »vplivala na to, da v konkretnem primeru ni bila izvedena sodna, pač pa zgolj sanitarna obdukcija«. Zaradi tega organi pregona naj ne bi podrobneje preiskali domnevno sumljivih okoliščin Andrejeve smrti, temveč so se zadovoljili s tem, da je šlo za predoziranje oziroma samomor.

Kot smo poročali, je avgusta na prostor za priče stopil patolog Rajko Kavalar, ki je za potrebe sodišča izdelal izvedensko mnenje. A očitno zamolčal, da to ni bilo prvič, ko se je srečal s primerom. Spomnimo, ljubljanskima zakoncema Bajželj, Igorju in Lidiji Giuliatti, se je 17. avgusta 2019 porušil svet, ko je oče sina našel mrtvega v avtu na območju vrtičkov na Rakovi jelši. »To je predoziranje in Andrej se je naveličal živeti,« se Lidija še zelo dobro spominja besed Čolnikove. Tudi Kavalar je njene prve ocene morebitnega vzroka smrti označil za preuranjene, saj ni imela vseh podatkov, predvsem rezultatov toksikološke analize. Po njegovem je to ocenila zaradi podatka, »da gre za znanega narkomana«, »komaj vidne sledi vboda« na levi komolčni kotanji Andrejeve roke ter na sopotnikovem sedežu izpraznjene igle. Ko kasneje toksikološka preiskava ni pokazala prisotnosti nobenih substanc, kar je pomenilo, da droge Andrej ni jemal, pa je »korektno zapisala« diagnozo: smrt neznanega vzroka.

Monika Čolnik se brani pred očitki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. FOTO: Dejan Javornik
Monika Čolnik se brani pred očitki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. FOTO: Dejan Javornik

Zavedla sodnika?

Kavalar je na sodišču dejal, da obducent s takšnim prvim sklepanjem glede možnega vzroka smrti, kot je bil v tem primeru, ne more vplivati na mnenje kriminalista, saj imajo kriminalisti druga merila za ocenjevanje okoliščin. O tem, ali bo odrejena samo sanitarna ali pa še sodnomedicinska obdukcija, pa tako in tako odloči preiskovalni sodnik, ki sprejme odločitev na podlagi mnenja kriminalista in obducenta. Zasebna tožilka in pooblaščenec pa sta prepričana, da je ravno s tem, ker je še pred kemijsko analizo krvi ocenjevala, da gre za narkomana, zavedla preiskovalnega sodnika.

Napačna meritev

Sodišče ni vedelo, do avgustovskega naroka pa tudi ne pooblaščenec Sluga – ki bi sicer, je poudaril, zahteval izločitev izvedenca –, da sta bila Kavalar in zasebna tožilka že novembra 2019 in januarja 2021 večkrat v stiku, prav tako je bil v stiku z njeno prijateljico. Mama Lidija se je namreč trudila dokazati, da je bil sin umorjen (med drugim opozarja na dejstvo, da je v neznano izginil njegov telefon), in se je obrnila na številne ljudi. Ugotovitve izvedenca naj bi bile takrat povsem drugačne, čeprav je razpolagal z isto dokumentacijo. »Jasno je, da sodni izvedenec laže, saj zavestno ne govori resnice,« je bil pred dnevi na sodišču oster Sluga in med drugim dejal, da je delo Čolnikove takrat označil kot nestrokovno. Napako naj bi denimo naredila že pri Andrejevi višini, saj naj bi se zmotila za več kot deset centimetrov. Kavalar naj bi kasneje pojasnjeval, da ga je morda merila »prek trebuha«.

Lidija Giuliatti Bajželj in njen pooblaščenec David Sluga FOTO: Jure Predanič
Lidija Giuliatti Bajželj in njen pooblaščenec David Sluga FOTO: Jure Predanič

Zaradi »neetičnega in nestrokovnega ravnanja Kavalarja«, ki mu pooblaščenec tudi ne verjame, da je komunikacijo izbrisal, na zadevo, ki je bila tako zelo javna, pa preprosto pozabil, je predlagal izločitev izvedenskega mnenja in postavitev novega izvedenca, po možnosti iz tujine. Še več, Kavalar po njegovem ne bi več smel sodelovati v nobenem postopku, temveč bi moralo sodišče o njem obvestiti ministrstvo za pravosodje, »da ga črta s seznama izvedencev«. Sodnici glede na zaplet ni preostalo drugega, kot da ugodi predlogu obrambe, saj je glede na prebrano komunikacijo jasno, da je izvedenec že leta 2019 oziroma 2021 razpolagal z dokumentacijo. Čeprav je, ko ga je sodišče naknadno vprašalo o tem, zatrdil, da takrat za to ni prejel nobenega plačila in da se zadeve ne spominja, pa vsebina komunikacije meče senco dvoma na njegovo verodostojnost. Ocena dela Čolnikove v komunikaciji z zasebno tožilko pa je tako drugačna od izvedenskega mnenja, da je ne nazadnje zasebno tožilko lahko celo vodila do tega postopka. Glede na vse je sodnica predlagala tudi lastno izločitev iz postopka.

Se pa je sodnica po drugi strani strinjala z obrambo, da gre v tem primeru za zlorabo procesnih pravic zasebne tožnice, saj je »vedela, da gre za osebo, s katero je komunicirala, in je bila dolžna o tem opozoriti sodišče«. To pa je storila šele, ko ni bila zadovoljna z izvedenskim mnenjem. Po mnenju obrambe je v tej zadevi zaradi zavlačevanja pod vprašajem tudi pravica obdolžene do sojenja v razumnem roku.

To je predoziranje in Andrej se je naveličal živeti.

 

Več iz teme

Rajko KavalarpatologsodbasojenjesodiščetožbaodškodninaDavid Sluga
ZADNJE NOVICE
07:29
Razno
AVTO LETA

Glasujte in sodelujte pri izboru avta leta

Finalisti so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5; potegujte se za privlačne nagrade
20. 12. 2025 | 07:29
07:15
Novice  |  Slovenija
TOŽI DRŽAVO

Kmetovalec toži državo: kmet Rudi bi zaslišal poslanko in predsednico

Novembra 2023 Možganovim nezakonito odvzeli živino. Poravnava ni uspela, zato zdaj kmetovalec toži državo.
Drago Perko20. 12. 2025 | 07:15
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
MATI IZPOSTAVLJA SUMLJIVE OKOLIŠČINE SINOVE SMRTI

Neobičajen zaplet: patolog pozabil, da se je s primerom že srečal?

Patolog Rajko Kavalar, ki je ocenjeval kolegico, naj bi že pred leti v njenem delu našel napake.
Jure Predanič20. 12. 2025 | 07:00
06:30
Bulvar  |  Domači trači
KRALJICA LJUDSKIH SRC

Desetletje brez kraljice ljudskih src Simone Weiss

Simona Weiss je umrla 19. decembra 2015, stara komaj 52 let. Pevka je neizbrisno zaznamovala slovensko glasbeno sceno.
Lovro Kastelic20. 12. 2025 | 06:30
06:29
Lifestyle  |  Polet
POZOR, POGLEJTE NA ...

Tihi ubijalec razkriva svoje sledi na nogah! Ta sprememba na nogah lahko pomeni nevarno visok holesterol

Znaki povišanega holesterola se lahko pojavijo tudi zunaj žilnega sistema.
Miroslav Cvjetičanin20. 12. 2025 | 06:29
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
KORENINE

Družinska drama hollywoodske igralke: dedek na Golem otoku, oče v zaporu

Milla Jovovich je večkrat govorila o svojem zanimivem poreklu.
20. 12. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki