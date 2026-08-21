Neobičajna intervencija v Metliki: igral se je z nožem in po nesreči porezal partnerko

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so imeli te dni kar nekaj opravka s posamezniki, ki jim je zavrela kri in so frustracije znesli nad drugimi. Policisti Policijske postaje Novo mesto so v Brezju posredovali zaradi verbalnega spora in domnevnega pretepa. Enemu izmed kršiteljev so zasegli tudi kovinski boksar, vsem vpletenim pa izdali plačilne naloge zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru. Obravnavali so tudi namerno poškodovanje vozila, saj je eden od pretepačev drugemu v vozilo vrgel kamen in vozilo poškodoval.

Novomeške policiste je nato ob 23.20 poklical občan in jih obvestil, da sta se na Otočcu stepli dve osebi. »Ob prihodu na kraj so policisti ugotovili, da se je klicatelj predstavil z lažnimi osebnimi podatki. Zaradi tega mu bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve 23. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (lažna naznanitev prekrška),« so ob tem sporočili s PU Novo mesto.

Policisti Policijske postaje Metlika so medtem v četrtek obravnavali kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. »Z zbiranjem obvestil in razgovorom z oškodovanko je bilo ugotovljeno, da se je partner igral s kuhinjskim nožem, pri čemer jo je ta po nesreči s konico noža zadel v predel vratu, kjer je zadobila rahlo ureznino,« so dogodek opisali na PU Novo mesto, kjer so dodali, da so policisti nož zasegli in zbirajo nadaljna obvestila o sumu kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Oškodovanka so oskrbeli v Zdravstvenem domu Metlika.