Neopisljiva tragedija dveh mladih zaljubljencev, domačini že prej opozarjali: »Koliko ljudi mora še umreti, ...«

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Tragična smrt 26-letnega Tima Medveščka iz Britofa ter huda poškodba njegovega 20-letnega dekleta, ki sta v soboto zjutraj med vračanjem s festivala v Predosljah padla v prepad kanjona Kokre, sta v lokalni skupnosti sprožili val žalovanja, pa tudi vse večjo jezo ter razočaranje.
Pritisk domačinov glede nevarne točke ob cesti med Predosljami in Britofom narašča, saj opozarjajo, da gre za nezavarovan prepad sredi vasi. Po besedah krajanov je v neposredni bližini šolska pot, po kateri vsakodnevno hodijo otroci, nevarni odsek pa po njihovem mnenju ni ustrezno zaščiten z zadostno visoko ograjo. Na družbenih omrežjih so izpostavili, da so pristojne na Mestni občini Kranj večkrat opozorili na nevarnost ter da je obstoječo, a nizko ograjo na lastne stroške postavil celo eden od domačinov.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je odredil nadzor, ki pa po ugotovitvah občinskih služb in medobčinskega redarstva ni pokazal nepravilnosti. Občinska odbojna ograja je nameščena ustrezno in v skladu z zakonodajo, zemljišče neposredno za njo – kjer se teren strmo spušča v kanjon – pa je na zasebni posesti. Policija je ob tem dodatno pojasnila, da se je padec zgodil približno 10 metrov stran od samega mostu. Inšpekcijski pregled šolske poti je sicer razkril poškodovano ograjo ob glavni cesti proti šoli, ki jo bo odpravila Komunala Kranj.
To pa ni prvič, da se je na tem območju zgodila nesreča. Domačini opozarjajo na črne statistike: pred natanko 14 leti se je na skoraj istem mestu po vrnitvi z enakega festivala tragično ponesrečil 18-letnik, maja 2022 pa so reševalci in gasilci iz globokega kanjona po padcu s pečine reševali moškega.
Medtem ko se dekle v UKC Ljubljana zdravi po poškodbi hrbtenice in opravljeni operaciji, se od pokojnega Tima poslavljajo njegovi najbližji in sovaščani. Posebno ganljivo posvetilo so mu namenili člani navijaške skupine NK Britof (Pogrebarji Britof), kjer je bil Tim dolgoletni pobudnik, prostovoljec in zvesti navijač. Z zapisom so poudarili njegovo predanost klubu in skupnosti ter napovedali, da bo pogreb potekal v sredo ob 15. uri na pokopališču v Predosljah.