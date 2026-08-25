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Neopisljiva tragedija dveh mladih zaljubljencev, domačini že prej opozarjali: »Koliko ljudi mora še umreti, ...«

Tragedija v kanjonu Kokre. Zaljubljenca objeta omahnila v globino.
FOTO: Tina Horvat
FOTO: Tina Horvat
N. P.
 25. 8. 2026 | 14:05
3:52
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Tragična smrt 26-letnega Tima Medveščka iz Britofa ter huda poškodba njegovega 20-letnega dekleta, ki sta v soboto zjutraj med vračanjem s festivala v Predosljah padla v prepad kanjona Kokre, sta v lokalni skupnosti sprožili val žalovanja, pa tudi vse večjo jezo ter razočaranje.

Pritisk domačinov glede nevarne točke ob cesti med Predosljami in Britofom narašča, saj opozarjajo, da gre za nezavarovan prepad sredi vasi. Po besedah krajanov je v neposredni bližini šolska pot, po kateri vsakodnevno hodijo otroci, nevarni odsek pa po njihovem mnenju ni ustrezno zaščiten z zadostno visoko ograjo. Na družbenih omrežjih so izpostavili, da so pristojne na Mestni občini Kranj večkrat opozorili na nevarnost ter da je obstoječo, a nizko ograjo na lastne stroške postavil celo eden od domačinov.

Ogorčenje domačinov: »Lahko bi bil še mlajši otrok«

FOTO: Tina Horvat
FOTO: Tina Horvat
Nezavarovan prepad kanjona Kokre ob šolski poti sredi vasi je med domačini sprožil val ogorčenja in hude jeze. Meščani in sovaščani se enoglasno strinjajo, da gre za neopravičljivo nevarnost, pri čemer prvi domačin ob mestu nesreče poudarja, da se nesrečna zaljubljenca zagotovo nista zavedala globoke pasti za nizko ograjo, ter opozarja: »Kakšna nepotrebna tragedija, tam bi morala biti visoka ograja.« Podobno razmišlja presenečeni prebivalec Kranja, ki meni, da je naravnost čudno, kako takšen prepad sredi vasi ni bolje zavarovan. Zgroženi sovaščani se ob tem upravičeno sprašujejo, koliko ljudi bo še moralo umreti, preden bodo odgovorni ukrepali in postavili ustrezno zaščito. Opozarjajo, da tukaj vsak dan v šolo hodijo razposajeni otroci, zaradi česar nekateri menijo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo v globel zgrmel še mlajši otrok. Meščani naj bi že »ničkolikokrat javili na Mestno občino Kranj, da je tam treba narediti ograjo,« obstoječo nizko zaščito pa je na lastne stroške postavil celo domačin sam. Pretreseni sosedje so ob pogledu na izgubo mladega življenja povsem strti; gospa iz bližnje hiše ne more verjeti, kako hitro se vse spremeni, in dodaja: »En dan si, drug dan te že več ni. Pa tako fajn mlad fant je bil, ne morem si predstavljati, kaj preživljajo njegovi bližnji in njegovo dekle.«

Nadzor ni odkril nepravilnosti

Kranjski župan Matjaž Rakovec je odredil nadzor, ki pa po ugotovitvah občinskih služb in medobčinskega redarstva ni pokazal nepravilnosti. Občinska odbojna ograja je nameščena ustrezno in v skladu z zakonodajo, zemljišče neposredno za njo – kjer se teren strmo spušča v kanjon – pa je na zasebni posesti. Policija je ob tem dodatno pojasnila, da se je padec zgodil približno 10 metrov stran od samega mostu. Inšpekcijski pregled šolske poti je sicer razkril poškodovano ograjo ob glavni cesti proti šoli, ki jo bo odpravila Komunala Kranj.

To pa ni prvič, da se je na tem območju zgodila nesreča. Domačini opozarjajo na črne statistike: pred natanko 14 leti se je na skoraj istem mestu po vrnitvi z enakega festivala tragično ponesrečil 18-letnik, maja 2022 pa so reševalci in gasilci iz globokega kanjona po padcu s pečine reševali moškega.

Medtem ko se dekle v UKC Ljubljana zdravi po poškodbi hrbtenice in opravljeni operaciji, se od pokojnega Tima poslavljajo njegovi najbližji in sovaščani. Posebno ganljivo posvetilo so mu namenili člani navijaške skupine NK Britof (Pogrebarji Britof), kjer je bil Tim dolgoletni pobudnik, prostovoljec in zvesti navijač. Z zapisom so poudarili njegovo predanost klubu in skupnosti ter napovedali, da bo pogreb potekal v sredo ob 15. uri na pokopališču v Predosljah.

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