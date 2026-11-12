Nepoboljšljivi Honda tokrat kradel gume

V ZAPOR

Vse od polnoletnosti že krade in vlamlja, zdaj bo v zaporu dve leti in tri mesece.

Ko je 45-letni Roman Hudorovac - Honda iz Sovinka pri Semiču na prostosti, krade in vlamlja. Zato ni čudno, da so ga možje postave aprila letos, ko je znova kradel, poslali v pripor. Za rešetkami bo zdaj znova dobri dve leti, saj so mu h kazni za zadnjo tatvino pridružili še prej izrečeno, a še neprestano kazen. Nepoboljšljivi Honda kazniva dejanja izvršuje vse od polnoletnosti. V njegovem gosto popisanem kazenskem listu je 11 velikih tatvin, pet tatvin in dve zatajitvi. A to še ni vse: v teku ima še več postopkov, ki si jih je nakopal takoj, ko so ga konec leta 2024 predčasno izpustili iz ...