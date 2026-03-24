Nepridiprav je Radgončanki z vozila ukradel vse štiri kolesa (FOTO)

Ko je vodja izmene OKC Policijske uprave Murska Sobota Robert Kreft danes, zjutraj poročal o tem, kaj vse so počeli pomurski policisti v minulih 24 urah, je omenil tudi eno kaznivo dejanje s področja kriminalitete, in sicer poškodovanja tuje stvari. Šele pozneje pa smo izvedeli, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Na družbenem omrežju Facebook se je namreč oglasila Veronika Horvat iz blokovskega naselja Trate v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni, ki je zapisala, da je ostala brez platišč na avtomobilu, ker da so ji ponoči s parkirišča na Porabski ulici v Gornji Radgoni odtujili vsa štiri platišča s pnevmatikami. »Dobro jutro, Gornja Radgona! Danes ponoči so mi s parkirišča na Porabski ulici odtujili vsa štiri platišča s pnevmatikami. V kolikor je kdo v okolici kaj videl ali slišal, opazil kaj sumljivega, prosim, javi v inbox. Upam, da se ta bedna situacija ne pripeti še komu,« je dobesedno zapisala Radgončanka Veronika, ki je lahko vesela, da so barabini bili dokaj uvidevni in so pod 'bosi' avtomobil postavili lesene podstavke.

Zanimivo je tudi, da je avtomobil bil parkiran neposredno ob večjem stanovanjskem bloku, in se storilci niso prestrašili, da bi jih lahko kdo opazil ...

FOTO: Veronika Horvat/Facebook