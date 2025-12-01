Nepridipravi vlomili v stanovanjsko hišo, med njimi tudi dva mladoletnika

Minuli petek, malo pred 18. uro, so bili novomeški policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Dobruški vasi. Na kraj je nemudoma odhitelo več policijskih patrulj. Zbrali so obvestila in na podlagi ugotovitev v Stari vasi izsledili in prijeli pet osumljencev iz Dobruške vasi. Vsem so odvzeli prostost in jih pridržali.

Možje v modrem so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi. Po prvih ugotovitvah so osumljenci skozi okno vlomili v stanovanjsko hišo, pregledali prostore in našli ter odtujil več kosov nakita in denar. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 2.000 evrov škode. »O kaznivem dejanju dveh mladoletnikov, 35-letnika, 26-letnika in 31-letnice so obvestili pristojno tožilstvo. Zoper osumljence bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine,« so še sporočili s PU Novo mesto.