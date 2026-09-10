Šok na Metelkovi: Renato požgal klub, a kazensko ne bo odgovarjal (FOTO)

LOKAL V CELOTI UNIČEN

Renato Begić najprej metal kamenje, nato podtaknil požar. Tudi zaradi ropa in grožnje so ga poslali le na zdravljenje.

Ko je leta 2018 tedaj 26-letni Renato Begić izvedel, da mu zaradi požiga kluba Jalla Jalla iz ljubljanske avtonomne kulturne cone Metelkova mesto (AKC) ne bo treba v ječo, je na ljubljanski okrožni kazenski sodniji povedal: »Želim spremeniti sebe in svoje življenje. Zdravil se bom in naredil vse, da se rešim drog in vsega ostalega, kar pride zraven.« Razglasili so ga namreč za neprištevnega in mu izrekli ukrep psihiatričnega zdravljenja. A je znova zabredel v težave in bil tokrat celo obsojen. Pa je zgodba dobila preobrat. Lokal je bil v celoti uničen Junija 2018 je torej zažgal Jallo Jallo ...