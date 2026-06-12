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NAPAD

Z nožem brutalno nad voznika avtobusa

Zgodilo se je 13. novembra lani sredi Ljubljane na avtobusu številka 6. Grega Voga naj bi bil v času napada neprišteven.
Grega Voga je sojenje spremljal na daljavo. Foto: Dejan Javornik
Grega Voga je sojenje spremljal na daljavo. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 12. 6. 2026 | 11:58
2:26
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Za le nekaj minut smo bili lahko danes novinarji prisotni na začetku sojenja Gregi Vogi, ki naj bi 13. novembra lani dolgoletnemu vozniku ljubljanskega potniškega prometa Zlatanu R. na brutalen način poskušal vzeti življenje. Petčlanski sodni senat pod vodstvom ljubljanskega okrožnega sodnika Roka Kobala je na predlog Mirjane Kožuh, zagovornice 38-letnega Ljubljančana in ob hkratnem strinjanju pooblaščenca oškodovanca Gregorja Škulja celotno obravnavo zaprl za javnost. In to tako zaradi varstva obdolženega in njegove zasebnosti kot tudi zaradi varstva oškodovanca.

Rekel, da ima zastonj vožnjo. In jaz sem mu odgovoril, da mora kljub temu validirati vozovnico.

Po naših podatkih se je sicer tekom preiskave izkazalo, da naj bi Voga protipravno ravnanje poskusa uboja zagrešil v neprištevnem stanju, zato tožilstvu drugega, kot da zanj predlaga izrek varnostnega ukrepa psihiatričnega zdravljenja, ni preostalo.

Ni validiral vozovnice

Kot so po dejanju sporočili policisti, je Voga tistega četrtka okrog 17.30 vstopil na mestni avtobus številka 6. "Rekel, da ima zastonj vožnjo. In jaz sem mu odgovoril, da mora kljub temu validirati vozovnico. Naša dolžnost je, da na to opozorimo," nam je pred sodno dvorano razlagal oškodovanec. "Potem pa je bilo, kar je bilo ..." V nekem trenutku, ko ga je 44-letni voznik že pospremil iz avtobusa, naj bi Ljubljančan izvlekel nož ter ga z njim večkrat zabodel.

Hudo ranjenemu vozniku avtobusa so komaj rešili življenje. FOTO: Črt Piksi
Hudo ranjenemu vozniku avtobusa so komaj rešili življenje. FOTO: Črt Piksi

Nato je peš pobegnil, a so ga policisti kmalu prijeli in aretirali. Hudo ranjeni voznik je na Bavarskem dvoru obležal v mlaki krvi. Če mu ne bi prve pomoči dala potnica, bi izkrvavel, nato pa so ga zaradi številnih ran po glavi odpeljali v klinični center, kjer je bilo njegovo življenje nekaj časa ogroženo. Zlatan R. nam je še povedal, da ima zaradi dogodka še vedno psihične težave oziroma da še vedno obiskuje za to ustrezno pomoč. 

V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH BOMO OBJAVILI CELOTEN POGOVOR S POŠKODOVANIM VOZNIKOM AVTOBUSA. IN TUDI, POD KAKŠNIM VZDEVKOM SE JE V PREISKAVI PREDSTAVLJAL GREGA VOGA.  

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