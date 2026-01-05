Nesreča med smučanjem na območju Mariborskega Pohorja, otroka odpeljal rešilec

S PU Maribor sporočajo, da je bil včeraj, 4. januarja 2026, z reševalnim vozilo v bolnišnico odpeljan otrok, ki se je poškodoval med smučanjem na območju Mariborskega Pohorja. Ugotovljeno je bilo, da je lažje poškodovan.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 101 klic, med temi 54 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 5 kaznivih dejanj, 9 prometnih nesreč I. kategorije, prometno nesrečo II. kategorije, 5 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 v zasebnem prostoru.