Nesreča med usposabljanjem varne vožnje na Vranskem, poglejte, kaj se je zgodilo z gasilskim vozilom (FOTO)

Na Facebook strani Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin (PGD Tolmin) poročajo o nesreči, ki se je zgodila v soboto med izvajanjem usposabljanja varne vožnje na poligonu na Vranskem. V nesreči je bilo udeleženo njihovo vozilo AC 24/60, ki se je, sodeč po sliki, ki so jo objavili, prevrnilo na bok in bo potrebno popravila. Kot so zapisali pri omenjenem prostovoljnem gasilskem društvu, se obseg škode še ugotavlja.

Je pa v nesreči prišlo tudi do poškodbe pri članici. Po pisanju PGD Tolmin je bila zaradi bolečine v roki odpeljana na preventivni pregled v celjsko bolnišnico, k sreči pa ni huje poškodovana. Voznik jo je odnesel bolje, saj ni bil poškodovan.

Tovrstna usposabljanja so za gasilce ključnega pomena, saj se v okolju poligona učijo obvladovanja težkih vozil v ekstremnih razmerah, s katerimi se pogosto srečujejo pri nujnih vožnjah na intervencije. Kljub vsem varnostnim ukrepom pa se na usposabljanjih včasih zgodijo nepredvideni dogodki, kot se je zgodil to soboto.