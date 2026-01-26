Nesreča na južni obvoznici: voznica po prevračanju padla iz avta!

Včeraj, 25. januarja 2026, se je okoli 15. ure južni ljubljanski obvoznici, smer Kozarje - Rudnik, zgodila prometna nesreča, v kateri je bila samoudeležena voznica osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje voznice osebnega vozila, ki je z vozilom zapeljala izven vozišča ter se z vozilom prevračala po travniku. Pri ogledu vozila je bilo ugotovljeno, da je imela na vozilu nameščene obrabljene pnevmatike, prav tako pa med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu, zaradi česar je padla iz vozila. V nesreči se je lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Ljubljana.

Opozorilo »Ob tem opozarjamo vse udeležence v cestnem prometu na pomen brezhibnega tehničnega stanja vozila in dosledne uporabe varnostnega pasu. Uporaba ustreznih in neobrabljenih pnevmatik je ključna za dober oprijem vozila, krajšo zavorno pot ter stabilnost, zlasti pri višjih hitrostih in v nepredvidljivih razmerah. Prav tako varnostni pas bistveno zmanjšuje tveganje za hujše telesne poškodbe ali smrt v primeru prometne nesreče, saj preprečuje izmet potnikov iz vozila. Z odgovornim ravnanjem, rednim vzdrževanjem vozila in spoštovanjem cestnoprometnih predpisov lahko pomembno prispevamo k večji varnosti na cestah,« še sporočajo s PU Ljubljana.