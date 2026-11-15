Nesreča na avtocesti A5: voznik vozil v napačno smer

V nedeljo zvečer se je na pomurski avtocesti A5 med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zgodila prometna nesreča. Zaradi nje so zaprli prehitevalni pas proti Murski Soboti. Na portalu Promet.si so o nesreči poročali ob 20.49 in obvestilo osvežili ob 20.58. V prometnem zajemu ob 21.23 je bil pas še označen kot zaprt.

Pred nesrečo opozorilo voznikom

V prometnem zajemu ob 20.45 je bilo za odsek med Dolgo vasjo in Turniščem na vozišču proti Murski Soboti objavljeno opozorilo o vozilu, ki je peljalo v nasprotno smer. Ali je bilo to vozilo udeleženo v nesreči, za zdaj ni potrjeno. Podatkov o morebitnih poškodovanih še ni.