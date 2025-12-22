Nesreča na smučišču: s 50-letnikom je hudo

Mariborski operativno-komunikacijski center je imel v zadnjih 24 urah polne roke dela. Med 5. uro včeraj in 5. uro danes so prejeli 253 klicev, med njimi 91 interventnih – takšnih, kjer je bilo potrebno tudi posredovanje policije. In med obravnavanimi dogodki izstopa nesreča na smučišču, ki se je končala z vožnjo v bolnišnico.

Policisti so v navedenem času obravnavali širok nabor dogodkov. 6 kaznivih dejanj, 10 prometnih nesreč I. kategorije, prometna nesreča II. kategorije, zaseg vozila in 7 prijav kršitev javnega reda in miru – nobena se ni zgodila v zasebnem prostoru.

Nesreča na smučišču

Policijo so obvestili tudi o nesreči na smučišču na območju PP Slovenska Bistrica. Po prvih informacijah je 50-letni moški padel med smučanjem in se pri tem huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, prve ugotovitve pa kažejo, da je tuja krivda izključena, še sporočajo s PU Maribor.