Nesreča na Soči: plezanje na skalo »Manhattan« se je za moškega slabo končalo

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) poročajo o nesreči, ki se je zgodila na reki Soči v bližini naselja Trnovo. V njej se je poškodoval 38-letni državljan Slovaške, ki je bil udeleženec organiziranega spusta z raftom. O nesreči so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obveščeni včeraj ob 13.07.

Na PU Nova Gorica so dogodek podrobneje opisali. »Policisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da je slovaško podjetje, ki se ukvarja z organizacijo športnih in vodnih aktivnosti, za skupino šestih slovaških državljanov organiziralo spust z raftom po reki Soči od vstopnega mesta Srpenica 1 do izstopnega mesta Trnovo 1. Skupino je vodil 42-letni vodnik, prav tako državljan Slovaške. Med plovbo po reki Soči je skupina z raftom priplula do predela reke, kjer se nahaja skala, imenovana »Manhattan«. Vodnik je tam raft običajno ustavil, saj se udeleženci spustov na tem mestu pogosto ustavljajo zaradi skokov v vodo. Skala »Manhattan« se sicer nahaja na območju rečnega spusta, do katerega zaradi zahtevnega in nedostopnega terena ni mogoče dostopati po kopnem, temveč le po vodi. Med plezanjem na omenjeno skalo je 38-letnemu državljanu Slovaške na višini približno dveh metrov zdrsnilo, zaradi česar je padel in se huje poškodoval (sum zloma gležnja),« so zapisali.

Odpeljali so ga v šempetrsko bolnišnico

Po nesreči so na pomoč priskočili ostali udeleženci, ki so poškodovanca prenesli do rafta ter ga po reki Soči prepeljali do izstopnega mesta Trnovo 1, nato pa so ga prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so mu nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Na pomoč so priskočili tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid. S PU Nova Gorica še dodajajo, da policisti glede na doslej zbrana obvestila in ugotovljena dejstva niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, prav tako je bila tuja krivda izključena.