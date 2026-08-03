Nesreča na štajerski avtocesti: groza, kaj se je med zaviranjem zgodilo sopotniku na invalidskem vozičku

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejel 160 klicev, med temi 76 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Prometna varnost

S PU Maribor sporočajo, da obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije. Voznica je vozila po avtocesti A1, ko je izven naselja Dragučova pričela pred kolono vozil močneje zavirati, pri čemer se je huje poškodoval sopotnik, ki je ob tem padel z invalidskega vozička. V zvezi s tem še zbiramo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Na območju Zg. Velke pa so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Ugotovljeni je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, ki je trčil v drug osebni avtomobil, vozil pod vplivom alkohola (0,70 mg/ alkohola). Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.