Nesreča na Triglavu: odlomila se je skala, poškodovan tudi slovenski alpinistični velikan Andrej Štremfelj

Severna stena Triglava je v četrtek popoldne postala prizorišče hude alpinistične nesreče. Med plezanjem v eni najbolj znanih smeri v slovenskem gorništvu se je odlomil del skale, pri tem pa sta se poškodovala alpinist in alpinistka. Po neuradnih informacijah naj bi bil med poškodovanima tudi eden najbolj prepoznavnih slovenskih alpinistov, 69-letni Škofjeločan Andrej Štremfelj, ki se je v zgodovino slovenskega in svetovnega alpinizma vpisal z izjemnimi dosežki v Himalaji, poroča Dnevnik.

Nesreča se je zgodila včeraj popoldne okoli 15. ure v Severni steni Triglava, v dolgi Nemški smeri. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je odlomil del skale, ki je huje poškodoval oba plezalca. Na pomoč so odhiteli gorski reševalci iz Mojstrane in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovana alpinist in alpinistka sta bila s pomočjo vitla dvignjena v policijski helikopter in nato prepeljana v ljubljanski klinični center.

Po informacijah Dnevnika se je v nesreči poškodoval 69-letni škofjeloški alpinist Andrej Štremfelj, ki je plezal v navezi z 42-letno alpinistko. Njegova soproga Marija Štremfelj je potrdila, da je poškodovan, vendar poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo. Še vedno ostaja v bolnišnični oskrbi.

Alpinist, ki je pisal zgodovino

Andrej Štremfelj velja za enega največjih imen slovenskega alpinizma. Leta 1979 je bil član legendarne jugoslovanske odprave na Mount Everest, ki jo številni poznavalci himalajskega sveta še danes ocenjujejo kot eno najtežjih uspešnih prvenstvenih smeri na najvišjo goro sveta. Na vrh Mount Everesta se je 13. maja 1979 skupaj z Nejcem Zaplotnikom povzpel po takrat novi smeri. Dva dni pozneje so vrh dosegli še Stane Belak - Šrauf, Hrvat Stipe Božić in vodja šerp, Nepalec Ang Phu, ki pa se je pri sestopu smrtno ponesrečil.

Štremfelj se je na najvišjo goro sveta vrnil leta 1990, ko je kot prvi zakonski par na svetu skupaj z ženo Marijo stopil na vrh Everesta. Takrat se jima je pridružil tudi Janez Meglič.

Osvojil sedem drugih osemtisočakov

Poleg Everesta je Štremfelj osvojil še številne druge najvišje vrhove sveta. Med drugim se je povzpel na Gašerbrum I, Broad Peak, Gašerbrum II, Šiša Pangmo, južni vrh Kangčendzenge, Čo Oju in Daulagiri. Njegovi dosežki so ga leta 2018 uvrstili med prejemnike ene najprestižnejših priznanj v svetovnem alpinizmu. Postal je prvi Slovenec, ki je prejel zlati cepin za življenjsko delo v alpinizmu. Nagrado od leta 1992 podeljujeta francoska alpinistična revija Montagnes in organizacija Groupe de Haute Montagne za izjemne dosežke v gorah.

Kljub številnim nevarnim odpravam in desetletjem plezanja v najzahtevnejših stenah sveta je Štremfelj ostal tesno povezan tudi s slovenskimi gorami. Tokratna nesreča v Severni steni Triglava je še en opomin, da tudi domače stene, ki jih izkušeni alpinisti dobro poznajo, vedno zahtevajo spoštovanje in previdnost.