Traktor povozil občana, njegovo življenje visi na nitki

V Nasovi v občini Apače se je včeraj malo po 17. uri zgodila nesreča pri delu, v kateri je traktor povozil občana. Ta je utrpel hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožen. O nesreči so bili obveščeni policisti Policijske uprave Murska Sobota, ki še zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. »Policisti o okoliščinah dogodka še zbiramo obvestila,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Murska Sobota.

Pri delu s traktorjem je potrebna posebna previdnost Delo s traktorjem in drugimi kmetijskimi stroji je lahko nevarno, zlasti pri vzvratni vožnji, premikanju vozila ter delu na neravnem ali spolzkem terenu. Že trenutek nepazljivosti lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Zato je treba pred začetkom dela preveriti brezhibnost traktorja, predvsem delovanje zavor, krmiljenja in varnostnih naprav. Pred vsakim premikom se je treba prepričati, da v neposredni bližini ni drugih oseb, še posebej previdni pa moramo biti pri vzvratni vožnji in slabši preglednosti. Pomembno je tudi, da so delovni priključki ustrezno pritrjeni, voznik pa spočit, zbran in pod nobenim pogojem pod vplivom alkohola. Policija opozarja, da je treba pri delu s kmetijsko mehanizacijo vedno poskrbeti za varno razdaljo med strojem in drugimi osebami, saj lahko že najmanjša napaka povzroči tragične posledice.