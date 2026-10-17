Nesreča pri delu: z motorno žago si je poškodoval roko, ponj je priletel helikopter

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o novi delovni nesreči. Po njihovih informacijah si je danes ob 10.06 v naselju Levpa, ki je v občini Kanal ob Soči, krajan z motorno žago poškodoval roko. Zaradi poškodb so ga kasneje odpeljali v Ljubljano na zdravljenje.

Po poškodovanca je prišel helikopter

Poškodovanemu so na pomoč priskočili člani Gorske reševalne službe Tolmin, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Avče in reševalci novogoriške nujne medicinske pomoči. Člani teh služb so poškodovanca oskrbeli ter pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Letalske policijske enote so ga nato prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. O tem, kako hude so njegove poškodbe, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ne poroča. Prav tako iz njihovih objavljenih informacij ni razvidno, v kakšnih okoliščinah se je nesreča zgodila.