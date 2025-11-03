Nesreča pri rušenju starejšega gospodarskega objekta, 39-letnika odpeljal helikopter

Policisti PP Črnomelj so bili v četrtek, 30. oktobra 2025, nekaj pred 12. uro obveščeni o nesreči pri delu na območju Tanče Gore.

»Ugotovili so, da je 39-letni moški pomagal pri rušenju starejšega gospodarskega objekta in pri zrušitvi lesenega ostrešja padel z višine okoli treh metrov. Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana,« sporočajo s PU Novo mesto.

Okoliščine policisti še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.